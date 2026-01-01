Implementeer Home Gallery met één klik installatie.
Zelfgehoste browsergebaseerde foto- en videogalerij met zoekfunctie voor vergelijkbare afbeeldingen, gezichtsherkenning en geolocatie-opzoekingen.
Kies een VPS-plan voor Home Gallery
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Home Gallery kunt bouwen
Home Gallery is een open-source, zelf-gehoste webgalerij voor persoonlijke foto- en videoarchieven. Het indexeert je media op schijf, extraheert EXIF-metadata, genereert voorvertoningen met meerdere resoluties en biedt een snelle, eindeloos scrollende browserervaring die even goed werkt op een telefoon, tablet of desktop — zonder iets te uploaden naar een cloudservice van derden.
Wat het anders maakt, is inhoudsbewuste ontdekking. Home Gallery gebruikt TensorFlow-modellen om elke foto in te sluiten voor het opzoeken van vergelijkbare afbeeldingen, voert gezichtsherkenning uit zodat je kunt bladeren op persoon, en zet GPS-coördinaten om in leesbare plaatsnamen. Originele bestanden blijven onaangetast en kunnen zelfs offline worden verplaatst zodra voorvertoningen zijn gemaakt, waardoor het zeer geschikt is voor langetermijnarchieven die meerdere schijven beslaan.
Belangrijkste kenmerken van Home Gallery
Zoeken op vergelijkbare afbeeldingen
Kies een willekeurige foto en vind visueel vergelijkbare opnamen in het hele archief — vind elke zonsondergang, strand- of huisdierafbeelding zonder handmatige tagging.
Gezichtsdetectie
Gezichten worden automatisch gedetecteerd en gegroepeerd, zodat het doorbladeren van alle foto's van één persoon een enkele klik is in plaats van een tag-voor-tag karwei.
Omgekeerde geo-opzoeking
GPS-coördinaten in EXIF worden herleid tot land-, stads- en plaatsnamen, zodat de galerij een doorzoekbare kaart wordt waarop te zien is waar elke foto is genomen.
Expressieve querytaal
Filter de bibliotheek met de operatoren 'en', 'of' en 'niet' over tags, datums, plaatsen, gezichten en camerametadata om precieze opgeslagen weergaven te maken.
Offline-bronondersteuning
Zodra voorbeelden zijn geëxtraheerd, kan de originele schijf offline blijven — perfect voor archieven verspreid over externe schijven die niet altijd zijn aangekoppeld.
PWA-mobiele galerij
Installeerbare progressieve web-app biedt een app-achtige browse-ervaring op telefoons en tablets zonder native installatie of appstore.
Waarom Home Gallery op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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