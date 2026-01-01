Home Gallery is een open-source, zelf-gehoste webgalerij voor persoonlijke foto- en videoarchieven. Het indexeert je media op schijf, extraheert EXIF-metadata, genereert voorvertoningen met meerdere resoluties en biedt een snelle, eindeloos scrollende browserervaring die even goed werkt op een telefoon, tablet of desktop — zonder iets te uploaden naar een cloudservice van derden.

Wat het anders maakt, is inhoudsbewuste ontdekking. Home Gallery gebruikt TensorFlow-modellen om elke foto in te sluiten voor het opzoeken van vergelijkbare afbeeldingen, voert gezichtsherkenning uit zodat je kunt bladeren op persoon, en zet GPS-coördinaten om in leesbare plaatsnamen. Originele bestanden blijven onaangetast en kunnen zelfs offline worden verplaatst zodra voorvertoningen zijn gemaakt, waardoor het zeer geschikt is voor langetermijnarchieven die meerdere schijven beslaan.