Weblate is een krachtig open-source vertaalbeheerplatform dat direct integreert met Git, GitHub, GitLab en Bitbucket om vertalingen gesynchroniseerd te houden met je codebase. Vertalers werken via een intuïtieve webinterface, terwijl wijzigingen automatisch worden doorgevoerd naar je repositories, waardoor handmatige bestandsuitwisselingen en mergeconflicten worden geëlimineerd.

Met ondersteuning voor meer dan 50 bestandsformaten, ingebouwd vertaalgeheugen, suggesties voor machinevertaling en kwaliteitscontroles, stroomlijnt Weblate elke stap van het lokalisatieproces. Zelf-hosten op je eigen VPS verwijdert prijslimieten per gebruiker en houdt eigen bronteksten vertrouwelijk.