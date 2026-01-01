Implementeer Weblate met éénklikinstallatie.
Webgebaseerd vertaalbeheerplatform met strakke versiebeheerintegratie voor naadloze lokalisatieworkflows.
Kies een VPS-plan voor Weblate
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Weblate kunt bouwen
Weblate is een krachtig open-source vertaalbeheerplatform dat direct integreert met Git, GitHub, GitLab en Bitbucket om vertalingen gesynchroniseerd te houden met je codebase. Vertalers werken via een intuïtieve webinterface, terwijl wijzigingen automatisch worden doorgevoerd naar je repositories, waardoor handmatige bestandsuitwisselingen en mergeconflicten worden geëlimineerd.
Met ondersteuning voor meer dan 50 bestandsformaten, ingebouwd vertaalgeheugen, suggesties voor machinevertaling en kwaliteitscontroles, stroomlijnt Weblate elke stap van het lokalisatieproces. Zelf-hosten op je eigen VPS verwijdert prijslimieten per gebruiker en houdt eigen bronteksten vertrouwelijk.
Belangrijkste kenmerken van Weblate
Versiebeheerintegratie
Synchroniseer vertalingen automatisch met Git-, GitHub-, GitLab- en Bitbucket-repositories zonder handmatige bestandsuitwisselingen.
50+ bestandsformaten
Ondersteunt PO, XLIFF, JSON, Android-bronnen, iOS-strings, Java-eigenschappen en tientallen andere vertaalformaten.
Vertaalgeheugen
Hergebruik eerder vertaalde teksten over projecten heen om consistentie te behouden en het lokalisatiewerk te versnellen.
Machinevertaling
Ontvang automatische vertaalsuggesties van DeepL, Google Translate en LibreTranslate om workflows te versnellen.
Kwaliteitscontroles
Detecteer automatisch placeholderfouten, opmaakproblemen en inconsistenties voordat vertalingen in productie gaan.
Beoordelingsworkflows
Configureer goedkeuringsprocessen met rolgebaseerde machtigingen om de vertalingskwaliteit binnen je team te waarborgen.
Waarom Weblate op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.