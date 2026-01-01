Pelican Panel is een community-gestuurde fork en modernisering van Pterodactyl, herschreven op de nieuwste Laravel- en Filament-stack voor een snellere admin-ervaring, een ingebouwde webinstaller en een pluginsysteem voor het uitbreiden van het panel zonder de codebase te forken. Elke gameserver wordt ingericht in zijn eigen geïsoleerde Docker-container via de bijbehorende Wings-daemon, waardoor resources ingeperkt blijven en de host veilig is.

Het zelf hosten van Pelican elimineert de kosten per server van managed gamehosting en geeft beheerders volledige controle over branding, authenticatie, eggs en databaseopslag. Deze installatie levert het Panel samen met MariaDB en Redis — Wings moet afzonderlijk worden geïnstalleerd op elke node die gameservers draait.