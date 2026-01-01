Implementeer Pelican Panel met één-klik-installatie.
Modern open-source gameserverbeheerpaneel en opvolger van Pterodactyl, gebouwd voor snelle implementatie en intuïtief beheer.
Kies een VPS-plan voor Pelican Panel
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pelican Panel kunt bouwen
Pelican Panel is een community-gestuurde fork en modernisering van Pterodactyl, herschreven op de nieuwste Laravel- en Filament-stack voor een snellere admin-ervaring, een ingebouwde webinstaller en een pluginsysteem voor het uitbreiden van het panel zonder de codebase te forken. Elke gameserver wordt ingericht in zijn eigen geïsoleerde Docker-container via de bijbehorende Wings-daemon, waardoor resources ingeperkt blijven en de host veilig is.
Het zelf hosten van Pelican elimineert de kosten per server van managed gamehosting en geeft beheerders volledige controle over branding, authenticatie, eggs en databaseopslag. Deze installatie levert het Panel samen met MariaDB en Redis — Wings moet afzonderlijk worden geïnstalleerd op elke node die gameservers draait.
Belangrijkste kenmerken van Pelican Panel
Webinstaller voor de eerste keer
Een begeleid browsergebaseerd installatieprogramma leidt je bij het eerste bezoek door de database-instelling en het aanmaken van een beheerder — shell-toegang is niet vereist.
Docker Serverisolatie
Gameservers draaien in speciale containers die worden beheerd door de Wings-daemon, wat resourceconflicten voorkomt en de impact beperkt als een server gecompromitteerd raakt.
Inpluggensysteem
Native pluginlader laat beheerders Composer- en Yarn-pakketten direct vanuit het paneel installeren om functionaliteit uit te breiden zonder de bron te forken.
Modern Filament-UI
De vernieuwde beheerinterface, gebaseerd op Filament, levert snellere paginabelastingen, realtime console-uitvoer en een gestroomlijndere workflow dan oudere Pterodactyl-panelen.
Pterodactyl-compatibel
Importeert bestaande Pterodactyl eggs en node-configuraties, zodat operators kunnen migreren naar Pelican zonder hun gameserverbibliotheek helemaal opnieuw op te bouwen.
OAuth en SSO
Ondersteunt externe authenticatieproviders en tweefactorauthenticatie, waardoor teams toegangscontrole kunnen centraliseren voor infrastructuurtools.
Waarom Pelican Panel op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.