Implementeer Jenkins met één klik.
Open-source automatiseringsserver voor het bouwen van CI/CD-pijplijnen met 1.800+ plug-in-integraties.
Kies een VPS-plan voor Jenkins
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jenkins kunt bouwen
Jenkins is 's werelds toonaangevende open-source automatiseringsserver, vertrouwd door miljoenen ontwikkelingsteams om continuous integration en continuous delivery pipelines aan te drijven. Met meer dan 1.800 plugins integreert Jenkins met vrijwel elke tool in moderne softwareontwikkeling — van Git en GitHub tot Docker, Kubernetes, AWS en verder.
Zelf-hosten van Jenkins op je eigen VPS geeft je dedicated build-resources zonder prijs per minuut, geen limieten voor uitvoeringstijd en volledige controle over je build-omgeving. Installeer elke SDK, compiler of afhankelijkheid die je projecten vereisen zonder tegen platformbeperkingen aan te lopen.
Belangrijkste kenmerken van Jenkins
Pipeline als Code
Definieer CI/CD-workflows in een versiebeheerd Jenkinsfile, waardoor je automatisering reproduceerbaar en controleerbaar wordt naast je applicatiecode.
1.800+ Plug-ins
Integreer Jenkins met GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack en vrijwel elke tool waar je ontwikkelingsworkflow van afhankelijk is.
Gedistribueerde builds
Verdeel builds over meerdere agents voor parallelle uitvoering, waardoor de feedbacktijd bij grote testsuites drastisch wordt verkort.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Beheer teamtoegang met fijnmazige machtigingen, met ondersteuning voor LDAP, Active Directory, OAuth en SAML authenticatieproviders.
Geplande & getriggerde builds
Voer builds uit op cron-schema's, Git-webhooks, voltooiingen van upstream-taken of handmatige goedkeuringspoorten om aan elke releaseworkflow te voldoen.
Waarom Jenkins op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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