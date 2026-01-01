Implementeer Kapowarr met één klik.
Zelf-gehoste stripboekbibliotheekbeheerder die automatisch jouw digitale stripboekencollectie downloadt, organiseert en beheert.
Kies een VPS-plan voor Kapowarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kapowarr kunt bouwen
Kapowarr is een zelfgehoste stripboekbibliotheekbeheerder, gebouwd voor het arr-ecosysteem, ontworpen om het downloaden, hernoemen en organiseren van digitale stripuitgaven, -volumes en graphic novels te automatiseren. Net als Sonarr voor tv-series of Radarr voor films, laat Kapowarr je titels toevoegen die je wilt volgen en zoekt en downloadt het dan automatisch nieuwe uitgaven zodra deze beschikbaar komen uit een reeks ondersteunde bronnen.
De applicatie kan bestaande stripbibliotheken importeren, bestandsformaten converteren en bestanden organiseren volgens aanpasbare naamgevingsschema's. Kapowarr draaien op een VPS houdt je bibliotheek overal toegankelijk, terwijl het het onderhoudswerk automatiseert dat anders voortdurende handmatige inspanning zou vereisen.
Belangrijkste kenmerken van Kapowarr
Geautomatiseerde probleemdownloads
Voeg volumes toe die je wilt volgen en Kapowarr zoekt en downloadt automatisch nieuwe uitgaven zodra deze worden uitgebracht.
Bibliotheekimport en -organisatie
Importeer een bestaande stripbibliotheek en laat Kapowarr bestanden hernoemen, verplaatsen en organiseren volgens jouw voorkeursnaamgevingsschema.
Multibron downloaden
Download van DDL-links, Pixeldrain, Mega en vele andere bronnen met configureerbare kwaliteit en formaatvoorkeuren.
Formaatconversie
Pak gedownloade archiefbestanden automatisch uit en converteer ze naar jouw voorkeursstripformaat tijdens het importproces.
Handmatig en automatisch zoeken
Gebruik de gemonitorde zoekfunctie met één klik om automatisch hele volumes te downloaden, of blader en kies specifieke releases met de handmatige zoekfunctie.
Waarom Kapowarr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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