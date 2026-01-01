R2R is een open-source retrieval-augmented generatie framework dat vanaf dag één is gebouwd voor productie-implementatie. Het combineert hybride semantische en trefwoordzoekopdrachten met reciprocal rank fusion, automatische kennisgraafconstructie, multimodale documentinvoer en een agentische retrieval API waarmee grote taalmodellen zoekopdrachten kunnen orkestreren als onderdeel van hun redeneerlus.

Door R2R zelf te hosten op je eigen VPS houd je documenten, vectorindexen en gespreksgeschiedenis volledig onder je controle, zonder kosten per query en zonder toegang door derden tot je kennisbank. Deze implementatie koppelt de R2R API aan het officiële dashboard en een PostgreSQL plus pgvector opslag, waardoor je een complete RAG-stack krijgt die je kunt uitbreiden met elke LLM-aanbieder.