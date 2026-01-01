Implementeer R2R met één klik installatie.
Productieklaar RAG framework met hybride zoekfunctie, kennisgrafieken en een agentische ophaal-API voor AI-toepassingen.
Kies een VPS-plan voor R2R
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met R2R kunt bouwen
R2R is een open-source retrieval-augmented generatie framework dat vanaf dag één is gebouwd voor productie-implementatie. Het combineert hybride semantische en trefwoordzoekopdrachten met reciprocal rank fusion, automatische kennisgraafconstructie, multimodale documentinvoer en een agentische retrieval API waarmee grote taalmodellen zoekopdrachten kunnen orkestreren als onderdeel van hun redeneerlus.
Door R2R zelf te hosten op je eigen VPS houd je documenten, vectorindexen en gespreksgeschiedenis volledig onder je controle, zonder kosten per query en zonder toegang door derden tot je kennisbank. Deze implementatie koppelt de R2R API aan het officiële dashboard en een PostgreSQL plus pgvector opslag, waardoor je een complete RAG-stack krijgt die je kunt uitbreiden met elke LLM-aanbieder.
Belangrijkste kenmerken van R2R
Hybride zoeken
Combineer vectorgelijkenis en full-text-trefwoordzoekopdracht met reciproke rangfusie om de meest relevante context voor elke zoekopdracht te tonen.
Kennisgrafieken
Automatische entiteits- en relatie-extractie bouwt een grafiekindex op naast vectoren, waardoor cross-document redenering mogelijk wordt die platte retrieval niet kan evenaren.
Multimodale inname
Parseer PDF's, Word-documenten, spreadsheets, afbeeldingen en audio in een uniforme index zonder aangepaste opnamecode te schrijven voor elk formaat.
Agentic RAG
Redeneer-agents halen iteratief antwoorden op, beoordelen deze en verfijnen ze — wat resulteert in antwoorden van hogere kwaliteit dan eenmalige RAG-pijplijnen.
Multiprovider LLM's
Verbind OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama en ruim 20 andere LLM-aanbieders via één configuratie — geen herindexering vereist.
REST API en SDK's
Een volledige REST API plus officiële Python- en JavaScript-SDK's laten je R2R-ophaling insluiten in aangepaste applicaties en geautomatiseerde pipelines.
Waarom R2R op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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