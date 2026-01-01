Implementeer Spoolman met één klik.
Zelf-gehoste filamentspoeltracker voor 3D-printliefhebbers om inventaris, verbruik en QR-codelabels te beheren.
Kies een VPS-plan voor Spoolman
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Spoolman kunt bouwen
Spoolman is een zelf-gehoste webapplicatie voor het beheren van 3D-printfilament spoelen. Het geeft makers en printfarms een centrale inventaris van elke spoel — waarbij gewicht, materiaal, kleur, fabrikant en resterend filament worden bijgehouden, zodat je nooit een print start zonder voldoende materiaal. In tegenstelling tot spreadsheets of plaknotities, slaat Spoolman alles op in een lichtgewicht SQLite-database, biedt het een schone REST-API voor integratie met Klipper en Moonraker, en voorziet het in een web-UI die toegankelijk is vanuit elke browser op je netwerk.
Het zelf hosten van Spoolman op je eigen VPS houdt alle inventarisgegevens privé en altijd toegankelijk, zonder abonnementskosten of het delen van gegevens met derden. Realtime WebSocket-updates betekenen dat elke verbonden client inventariswijzigingen direct ziet.
Belangrijkste kenmerken van Spoolman
Spoelvoorraadbeheer
Houd de fabrikant, het materiaal, de kleur, het gewicht en het resterende filament bij voor elke spoel, zodat je altijd weet wat er beschikbaar is voordat je een print start.
Klipper- en Moonraker-integratie
De REST API integreert native met Klipper en Moonraker, zodat je 3D-printer het spoelgebruik automatisch kan registreren zonder handmatige logboekregistratie.
QR-codelabelgenerator
Print zelfklevende QR-labels voor elke spoel — een snelle scan vanaf elke mobiele browser toont het volledige materiaalprofiel en het resterende gewicht.
Realtime WebSocket-updates
Voorraadwijzigingen worden direct via WebSockets naar alle verbonden clients gepusht, waardoor dashboards en slicers gesynchroniseerd blijven zonder handmatige vernieuwing.
Meerdere databasebackends
Standaard zero-config SQLite voor configuraties voor één gebruiker, met optionele ondersteuning voor PostgreSQL en MariaDB voor gedeelde printfarms en hogere schrijfvolumes.
Waarom Spoolman op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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