Spoolman is een zelf-gehoste webapplicatie voor het beheren van 3D-printfilament spoelen. Het geeft makers en printfarms een centrale inventaris van elke spoel — waarbij gewicht, materiaal, kleur, fabrikant en resterend filament worden bijgehouden, zodat je nooit een print start zonder voldoende materiaal. In tegenstelling tot spreadsheets of plaknotities, slaat Spoolman alles op in een lichtgewicht SQLite-database, biedt het een schone REST-API voor integratie met Klipper en Moonraker, en voorziet het in een web-UI die toegankelijk is vanuit elke browser op je netwerk.

Het zelf hosten van Spoolman op je eigen VPS houdt alle inventarisgegevens privé en altijd toegankelijk, zonder abonnementskosten of het delen van gegevens met derden. Realtime WebSocket-updates betekenen dat elke verbonden client inventariswijzigingen direct ziet.