Semaphore is een moderne open-source webinterface voor het beheren en uitvoeren van DevOps-automatiseringstools. Het biedt een overzichtelijk dashboard voor het uitvoeren van Ansible playbooks, Terraform plannen, OpenTofu configuraties, Bash scripts en Pulumi stacks zonder command-line toegang te vereisen. Teams kunnen inventarissen, inloggegevens en uitvoeringsgeschiedenis beheren via de browser, terwijl ze volledige controle behouden over hun infrastructuurcode.

Zelf-hosting van Semaphore op je VPS centraliseert alle automatiseringsexecutie met audit trails, geplande runs en teamtoegangscontroles. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en een beheerdersaccount dat automatisch wordt aangemaakt bij de eerste lancering met de inloggegevens die je configureert tijdens de implementatie.