Moderne webinterface voor het uitvoeren van Ansible playbooks, Terraform plans, Bash-scripts en Pulumi stacks.
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Wat je met Semaphore kunt bouwen
Semaphore is een moderne open-source webinterface voor het beheren en uitvoeren van DevOps-automatiseringstools. Het biedt een overzichtelijk dashboard voor het uitvoeren van Ansible playbooks, Terraform plannen, OpenTofu configuraties, Bash scripts en Pulumi stacks zonder command-line toegang te vereisen. Teams kunnen inventarissen, inloggegevens en uitvoeringsgeschiedenis beheren via de browser, terwijl ze volledige controle behouden over hun infrastructuurcode.
Zelf-hosting van Semaphore op je VPS centraliseert alle automatiseringsexecutie met audit trails, geplande runs en teamtoegangscontroles. Deze implementatie omvat PostgreSQL voor betrouwbare gegevensopslag en een beheerdersaccount dat automatisch wordt aangemaakt bij de eerste lancering met de inloggegevens die je configureert tijdens de implementatie.
Belangrijkste kenmerken van Semaphore
Ansible playbook-uitvoerder
Voer Ansible playbooks uit vanaf een web-UI met inventarisbeheer, variabele-injectie en realtime uitvoerstreaming.
Multitoolondersteuning
Voer Terraform, OpenTofu, Pulumi en Bash-scripts uit naast Ansible vanuit één uniforme interface.
Geplande uitvoering
Plan automatisatieruns met cron-expressies en bekijk de uitvoeringsgeschiedenis met gedetailleerde logboeken en statusregistratie.
Credentialbeheer
Bewaar SSH-sleutels, cloudprovider-inloggegevens en vault-wachtwoorden veilig met versleutelde opslag.
Teamsamenwerking
Beheer teamtoegang met machtigingen op projectniveau, zodat leden geautoriseerde taken kunnen uitvoeren zonder directe servertoegang.
Git-Integratie
Haal playbooks en automatiseringscode rechtstreeks uit Git-repositories met branch- en tagselectie per taak.
Waarom Semaphore op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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