Spree is een volledig open-source headless e-commerceplatform gebouwd op Ruby on Rails, dat alles aandrijft van winkels met één product tot B2B-marktplaatsen voor bedrijven en multi-vendor platforms. Het wordt geleverd met een complete REST API, een TypeScript SDK en een productieklare Next.js storefront, zodat je een volledig aangepaste online winkel kunt lanceren zonder de backend helemaal opnieuw op te bouwen.

Zelf Spree hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over klantgegevens, betalingsstromen en de productcatalogus — zonder omzetdeling, transactiekosten en zonder leveranciersbeperkingen voor welke betaalgateways of fulfilmentdiensten je kunt koppelen.