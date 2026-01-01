Implementeer Spree met één-klik installatie.
Open-source headless e-commerceplatform voor het bouwen van multi-vendor, B2B en grensoverschrijdende webshops.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Spree kunt bouwen
Spree is een volledig open-source headless e-commerceplatform gebouwd op Ruby on Rails, dat alles aandrijft van winkels met één product tot B2B-marktplaatsen voor bedrijven en multi-vendor platforms. Het wordt geleverd met een complete REST API, een TypeScript SDK en een productieklare Next.js storefront, zodat je een volledig aangepaste online winkel kunt lanceren zonder de backend helemaal opnieuw op te bouwen.
Zelf Spree hosten op je eigen VPS geeft je volledige controle over klantgegevens, betalingsstromen en de productcatalogus — zonder omzetdeling, transactiekosten en zonder leveranciersbeperkingen voor welke betaalgateways of fulfilmentdiensten je kunt koppelen.
Belangrijkste kenmerken van Spree
Headless architectuur
Een complete REST API en TypeScript SDK laten je elke webshop bouwen — Next.js, mobiel of op maat — terwijl Spree alle e-commercelogica achter de schermen afhandelt.
Multi-vendor Marktplaats
Ingebouwd verkopersbeheer laat je een marktplaats runnen met meerdere verkopers, afzonderlijke catalogi en onafhankelijke afhandeling vanuit één installatie.
B2B-groothandel
Maak klantgroepen met aangepaste prijzen, minimale bestelhoeveelheden en kredietvoorwaarden om B2B-groothandel te beheren naast je B2C-webshop, zonder een tweede platform.
Grensoverschrijdende handel
Ingebouwde ondersteuning voor meerdere valuta en talen laat je wereldwijd verkopen zonder plug-ins van derden of landspecifieke oplossingen.
Full-text productzoekfunctie
Meilisearch-integratie levert een fouttolerante, bliksemsnelle productzoekfunctie met gefacetterde filtering die standaard is inbegrepen.
Waarom Spree op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.