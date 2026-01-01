Implementeer jsreport met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Zelfgehost JavaScript-rapportageplatform voor het genereren van PDF-, Excel- en DOCX-documenten van HTML-sjablonen via REST API.
Kies een VPS-plan voor jsreport
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met jsreport kunt bouwen
jsreport is een open-source rapportageserver die bedrijfsdocumenten van productiekwaliteit genereert vanuit HTML-sjablonen. Ontwikkelteams gebruiken het als een gedeelde service die elke applicatie in de organisatie kan aanroepen via een REST API â€” waarbij JSON-gegevens worden doorgegeven en een geformatteerde PDF, Excel-spreadsheet, DOCX of HTML-respons wordt ontvangen zonder enige renderinglogica in de aanroepende applicatie. Sjablonen worden geschreven in standaard HTML en CSS met behulp van Handlebars of andere ondersteunde engines, zodat elke webontwikkelaar ze kan maken en onderhouden zonder een eigen DSL te hoeven leren.
Door jsreport zelf te hosten, blijven gegenereerde documenten â€” facturen, contracten, financiÃ«le overzichten â€” op infrastructuur die jij beheert, zonder gevoelige bedrijfsgegevens naar een renderingdienst van derden te sturen. Geen kosten per document en geen gebruiksbeperkingen.
Belangrijkste kenmerken van jsreport
Meerdere outputformaten
Genereer PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV of XML vanuit dezelfde sjabloon, door het formaat te wisselen via een API-parameter zonder afzonderlijke ontwerpen te onderhouden.
REST API-weergave
Elke sjabloon is een POST-eindpunt â€” applicaties geven JSON-gegevens door en ontvangen het gerenderde document terug, waardoor rapportlogica wordt losgekoppeld van applicatiecode.
Browsergebaseerde ontwerptool
Ontwerp, bekijk een voorvertoning van en test rapportsjablonen direct in de browser met de ingebouwde webeditor, zonder te hoeven wisselen tussen tools.
Rapporten plannen
Plan rapporten in om automatisch te worden uitgevoerd op vaste tijdstippen en verstuur ze per e-mail of sla de uitvoer op, waardoor handmatige, terugkerende exporten overbodig worden.
Template versiebeheer
Volg elke wijziging aan een sjabloon met ingebouwde versiegeschiedenis en keer terug naar elke vorige versie zonder een apart VCS te onderhouden.
Waarom jsreport op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door ðŸš€
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.