jsreport is een open-source rapportageserver die bedrijfsdocumenten van productiekwaliteit genereert vanuit HTML-sjablonen. Ontwikkelteams gebruiken het als een gedeelde service die elke applicatie in de organisatie kan aanroepen via een REST API â€” waarbij JSON-gegevens worden doorgegeven en een geformatteerde PDF, Excel-spreadsheet, DOCX of HTML-respons wordt ontvangen zonder enige renderinglogica in de aanroepende applicatie. Sjablonen worden geschreven in standaard HTML en CSS met behulp van Handlebars of andere ondersteunde engines, zodat elke webontwikkelaar ze kan maken en onderhouden zonder een eigen DSL te hoeven leren.

Door jsreport zelf te hosten, blijven gegenereerde documenten â€” facturen, contracten, financiÃ«le overzichten â€” op infrastructuur die jij beheert, zonder gevoelige bedrijfsgegevens naar een renderingdienst van derden te sturen. Geen kosten per document en geen gebruiksbeperkingen.