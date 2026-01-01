Tot wel 69% korting op jsreport

Implementeer jsreport met Ã©Ã©n-klik-installatie.

Zelfgehost JavaScript-rapportageplatform voor het genereren van PDF-, Excel- en DOCX-documenten van HTML-sjablonen via REST API.

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AI-beheerde VPS
â‚¬5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer jsreport met Ã©Ã©n-klik-installatie.

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â‚¬17,99
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KVM 2
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
â‚¬21,99
â‚¬7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
â‚¬64,99
â‚¬21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met jsreport kunt bouwen

jsreport is een open-source rapportageserver die bedrijfsdocumenten van productiekwaliteit genereert vanuit HTML-sjablonen. Ontwikkelteams gebruiken het als een gedeelde service die elke applicatie in de organisatie kan aanroepen via een REST API â€” waarbij JSON-gegevens worden doorgegeven en een geformatteerde PDF, Excel-spreadsheet, DOCX of HTML-respons wordt ontvangen zonder enige renderinglogica in de aanroepende applicatie. Sjablonen worden geschreven in standaard HTML en CSS met behulp van Handlebars of andere ondersteunde engines, zodat elke webontwikkelaar ze kan maken en onderhouden zonder een eigen DSL te hoeven leren.

Door jsreport zelf te hosten, blijven gegenereerde documenten â€” facturen, contracten, financiÃ«le overzichten â€” op infrastructuur die jij beheert, zonder gevoelige bedrijfsgegevens naar een renderingdienst van derden te sturen. Geen kosten per document en geen gebruiksbeperkingen.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van jsreport

Meerdere outputformaten

Genereer PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV of XML vanuit dezelfde sjabloon, door het formaat te wisselen via een API-parameter zonder afzonderlijke ontwerpen te onderhouden.

REST API-weergave

Elke sjabloon is een POST-eindpunt â€” applicaties geven JSON-gegevens door en ontvangen het gerenderde document terug, waardoor rapportlogica wordt losgekoppeld van applicatiecode.

Browsergebaseerde ontwerptool

Ontwerp, bekijk een voorvertoning van en test rapportsjablonen direct in de browser met de ingebouwde webeditor, zonder te hoeven wisselen tussen tools.

Rapporten plannen

Plan rapporten in om automatisch te worden uitgevoerd op vaste tijdstippen en verstuur ze per e-mail of sla de uitvoer op, waardoor handmatige, terugkerende exporten overbodig worden.

Template versiebeheer

Volg elke wijziging aan een sjabloon met ingebouwde versiegeschiedenis en keer terug naar elke vorige versie zonder een apart VCS te onderhouden.

Waarom jsreport op Hostinger draaien?

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, AziÃ« en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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