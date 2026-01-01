Implementeer TaskTrove met één-klik-installatie.
Zelfgehoste persoonlijke taakbeheerder met natuurlijke taalverwerking, terugkerende taken en Kanban- en kalenderweergaven.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TaskTrove kunt bouwen
TaskTrove is een lichtgewicht, zelf-gehoste taakbeheerapplicatie die alle gegevens opslaat als platte JSON-bestanden — geen database vereist. Het verwerkt natuurlijke taalinput voor datums en tijden, ondersteunt onbeperkte subtaken en terugkerende taakpatronen, en organiseert werk in projecten met kleurgecodeerde labels. Meerdere weergaven — lijst, Kanban-bord en kalender — laten je met taken werken in welke lay-out dan ook die op dat moment past.
In tegenstelling tot cloud to-do apps die gegevens synchroniseren via servers van derden, draait TaskTrove volledig op je eigen VPS zonder tracking, geen gebruiksanalyses en geen externe API-afhankelijkheden. Taakgegevens worden opgeslagen als leesbare JSON-bestanden die kunnen worden geback-upt, overgedragen of geïnspecteerd met elke teksteditor.
Belangrijkste kenmerken van TaskTrove
Natuurlijke taalparsing
Typ "morgen om 14:00 uur" of "elke vrijdag" om vervaldatums en terugkerende planningen in te stellen zonder een datumkiezer aan te raken.
Kanban en kalenderweergaven
Schakel tussen lijst-, Kanbanbord- en kalenderweergaven om met je taken te werken in de weergave die het beste aansluit bij je huidige focus.
Terugkerende taakpatronen
Stel dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of volledig aangepaste herhalingsregels in, zodat routinetaken zichzelf automatisch opnieuw inplannen zonder handmatige invoer.
Projectorganisatie
Groepeer taken in projecten met secties, kleurgecodeerde labels en onbeperkte subtaken om complex werk gestructureerd en navigeerbaar te houden.
Bestandsgebaseerde opslag
Alle taken worden opgeslagen als platte JSON-bestanden — eenvoudig te back-uppen, over te zetten naar een andere instantie, of direct te lezen zonder een databasetool.
Waarom TaskTrove op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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