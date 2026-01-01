TaskTrove is een lichtgewicht, zelf-gehoste taakbeheerapplicatie die alle gegevens opslaat als platte JSON-bestanden — geen database vereist. Het verwerkt natuurlijke taalinput voor datums en tijden, ondersteunt onbeperkte subtaken en terugkerende taakpatronen, en organiseert werk in projecten met kleurgecodeerde labels. Meerdere weergaven — lijst, Kanban-bord en kalender — laten je met taken werken in welke lay-out dan ook die op dat moment past.

In tegenstelling tot cloud to-do apps die gegevens synchroniseren via servers van derden, draait TaskTrove volledig op je eigen VPS zonder tracking, geen gebruiksanalyses en geen externe API-afhankelijkheden. Taakgegevens worden opgeslagen als leesbare JSON-bestanden die kunnen worden geback-upt, overgedragen of geïnspecteerd met elke teksteditor.