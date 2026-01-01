Implementeer The Lounge met één klik installatie.
Zelf-gehoste, altijd-actieve IRC-client die je verbonden houdt en je volledige berichtengeschiedenis opslaat op al je apparaten.
Kies een VPS-plan voor The Lounge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met The Lounge kunt bouwen
The Lounge is een zelfgehoste webgebaseerde IRC-client die fungeert als een persistente IRC-bouncer — die 24/7 verbonden blijft met netwerken, zodat je nooit berichten mist. Het slaat de complete chatgeschiedenis op en synchroniseert leesmarkeringen op al je apparaten via een responsieve browserinterface.
The Lounge zelf hosten op een VPS geeft elke gebruiker een permanente IRC-aanwezigheid zonder dat een aparte BNC-dienst nodig is. Het ondersteunt meerdere gebruikersaccounts, SASL- en LDAP-authenticatie, pushmeldingen, linkvoorbeelden en gelijktijdige verbindingen met meerdere IRC-netwerken.
Belangrijkste kenmerken van The Lounge
Permanente verbinding
The Lounge blijft 24/7 verbonden met IRC-netwerken op jouw VPS, zodat berichten nooit worden gemist, zelfs wanneer jouw apparaten offline zijn.
Volledige berichtengeschiedenis
Alle berichten worden aan de serverzijde opgeslagen en gesynchroniseerd op elk apparaat, waardoor je de volledige geschiedenis vanaf elke browser hebt.
Multinetwerkondersteuning
Maak verbinding met meerdere IRC-netwerken tegelijkertijd met aparte accounts voor elke gebruiker op jouw server.
Pushmeldingen
Ontvang mobiele en desktop pushmeldingen voor vermeldingen en directe berichten zonder een browsertabblad open te houden.
Waarom The Lounge op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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