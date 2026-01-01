The Lounge is een zelfgehoste webgebaseerde IRC-client die fungeert als een persistente IRC-bouncer — die 24/7 verbonden blijft met netwerken, zodat je nooit berichten mist. Het slaat de complete chatgeschiedenis op en synchroniseert leesmarkeringen op al je apparaten via een responsieve browserinterface.

The Lounge zelf hosten op een VPS geeft elke gebruiker een permanente IRC-aanwezigheid zonder dat een aparte BNC-dienst nodig is. Het ondersteunt meerdere gebruikersaccounts, SASL- en LDAP-authenticatie, pushmeldingen, linkvoorbeelden en gelijktijdige verbindingen met meerdere IRC-netwerken.