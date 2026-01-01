Implementeer DocuSeal met één klik installatie.
Gratis open-source e-handtekeningplatform voor het maken, verzenden en beheren van documentondertekeningsworkflows.
Kies een VPS-plan voor DocuSeal
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DocuSeal kunt bouwen
DocuSeal is een gratis, open-source e-signeerplatform voor documenten dat de kernfunctionaliteiten biedt van commerciële diensten zoals DocuSign en PandaDoc — plaatsing van velden via drag-and-drop, meerdere handtekeningtypen, geautomatiseerde herinneringen en volledige audit trails — zonder abonnementskosten of kosten per document.
Het zelf hosten van DocuSeal op je VPS betekent dat je contracten, overeenkomsten en ondertekende documenten volledig op je eigen infrastructuur worden opgeslagen. Gevoelige bedrijfsdocumenten gaan nooit via een platform van derden, wat de naleving van de AVG en andere vereisten voor gegevensbescherming vereenvoudigt, terwijl je onbeperkte documentopslag- en verwerkingscapaciteit krijgt.
Belangrijkste kenmerken van DocuSeal
Drag-and-drop formulierbouwer
Plaats handtekeningvelden, initialen, datums en aangepaste formulierinvoervelden overal op een PDF met behulp van een visuele editor — geen codering nodig.
Meerdere handtekeningtypes
Ondertekenaars kunnen hun handtekening tekenen, typen of uploaden, waarbij rekening wordt gehouden met persoonlijke voorkeuren op elk apparaat.
Bulkverzending
Stuur hetzelfde document naar honderden ondertekenaars tegelijk, waardoor massale contractdistributie snel en beheersbaar wordt.
Geautomatiseerde herinneringen
Meldingen voor openstaande handtekeningen worden automatisch verzonden, waardoor de handmatige opvolging wordt verminderd die nodig is om documenten op tijd af te sluiten.
Documenttemplates
Sla herbruikbare documentlay-outs op, zodat terugkerende workflows zoals NDA's of onboardingformulieren binnen enkele seconden kunnen worden gestart.
Waarom DocuSeal op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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