DocuSeal is een gratis, open-source e-signeerplatform voor documenten dat de kernfunctionaliteiten biedt van commerciële diensten zoals DocuSign en PandaDoc — plaatsing van velden via drag-and-drop, meerdere handtekeningtypen, geautomatiseerde herinneringen en volledige audit trails — zonder abonnementskosten of kosten per document.

Het zelf hosten van DocuSeal op je VPS betekent dat je contracten, overeenkomsten en ondertekende documenten volledig op je eigen infrastructuur worden opgeslagen. Gevoelige bedrijfsdocumenten gaan nooit via een platform van derden, wat de naleving van de AVG en andere vereisten voor gegevensbescherming vereenvoudigt, terwijl je onbeperkte documentopslag- en verwerkingscapaciteit krijgt.