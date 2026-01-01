Iceshrimp.NET is een volledige herschrijving van de Iceshrimp fediverse-server, waarbij de originele Node.js-stack is vervangen door een moderne .NET-backend en een Blazor WebAssembly-frontend. Het resultaat is een gefedereerd sociaal netwerk dat ActivityPub draait met een fractie van de geheugen- en CPU-voetafdruk van Misskey-familie servers, terwijl het volledig compatibel blijft met de bredere fediverse.

Zelf Iceshrimp hosten op jouw VPS houdt jouw community, content en moderatiebeleid onder jouw controle — zonder algoritmische feeds, geen reclame en geen platform-lock-in. Een Mastodon-compatibele API laat gebruikers ook hun favoriete mobiele en webclients behouden.