Implementeer Iceshrimp in één-klik installatie.
Gedecentraliseerd ActivityPub sociaal netwerk gebouwd op .NET, als opvolger van Misskey met een snellere, slankere backend.
Kies een VPS-plan voor Iceshrimp
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Iceshrimp kunt bouwen
Iceshrimp.NET is een volledige herschrijving van de Iceshrimp fediverse-server, waarbij de originele Node.js-stack is vervangen door een moderne .NET-backend en een Blazor WebAssembly-frontend. Het resultaat is een gefedereerd sociaal netwerk dat ActivityPub draait met een fractie van de geheugen- en CPU-voetafdruk van Misskey-familie servers, terwijl het volledig compatibel blijft met de bredere fediverse.
Zelf Iceshrimp hosten op jouw VPS houdt jouw community, content en moderatiebeleid onder jouw controle — zonder algoritmische feeds, geen reclame en geen platform-lock-in. Een Mastodon-compatibele API laat gebruikers ook hun favoriete mobiele en webclients behouden.
Belangrijkste kenmerken van Iceshrimp
ActivityPub Federatie
Maakt native verbinding met Mastodon, Misskey, Pleroma en de rest van het fediverse, zodat je gebruikers kunnen volgen en communiceren over duizenden onafhankelijke servers.
Mastodon-compatibele API
Directe ondersteuning voor populaire Mastodon-clients zoals Elk, Phanpy, Ice Cubes en Tusky betekent dat gebruikers de apps kunnen blijven gebruiken waar ze al van houden.
Lean .NET Back-end
De geheel nieuwe .NET-backend is aanzienlijk sneller en bronzuiniger dan servers van de Misskey-familie, waardoor kleinere VPS-abonnementen haalbaar worden voor gefedereerde hosting.
Configureerbaar openbaar voorbeeld
Een openbare preview die alleen HTML bevat, stelt uitgelogde bezoekers in staat lokale inhoud te bekijken zonder de volledige client-app bloot te stellen, met gedetailleerde controle over wat wordt getoond.
Geautoriseerde ophaallijsten en blokkeerlijsten
Ingebouwde ondersteuning voor geautoriseerd ophalen, federatiemodi voor blokkeerlijsten of toestaatlijsten, en configureerbare handtekeningvalidatie geeft beheerders krachtige moderatietools.
Migratie van Iceshrimp-JS
Een goed ondersteund upgradepad betekent dat bestaande Iceshrimp-JS-instanties kunnen overstappen naar de nieuwe backend zonder accounts, berichten of volgers te verliezen.
Waarom Iceshrimp op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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