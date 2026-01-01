Implementeer Twingate Connector met één klik.
Zero Trust netwerktoegangsconnector voor veilige toegang tot privébronnen zonder poorten bloot te stellen of VPN's te beheren.
Kies een VPS-plan voor Twingate Connector
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Twingate Connector kunt bouwen
Twingate Connector is de on-premises component van Twingate's zero trust netwerktoegang (ZTNA) platform. Het draait op jouw VPS en creëert uitgaande, versleutelde tunnels naar Twingate's cloud-relay — geen inkomende firewallregels, geen open poorten en geen VPN-clientconfiguratie vereist voor jouw team.
Door de connector zelf te hosten op een VPS, plaatst het deze dicht bij jouw privébronnen, waardoor identiteitsgebaseerde toegangscontrole op resourceniveau mogelijk wordt. Alleen geauthenticeerde en geautoriseerde gebruikers op goedgekeurde apparaten kunnen beschermde services bereiken, terwijl traditionele VPN-wildgroei wordt vervangen door toegangsbeleid per applicatie.
Belangrijkste kenmerken van Twingate Connector
Geen open inkomende poorten
De connector gebruikt alleen uitgaande verbindingen, zodat je VPS nooit inkomende firewallregels nodig heeft die je netwerkperimeter blootstellen.
Op identiteit gebaseerde toegang
Toegangsbeslissingen worden per-bron en per-gebruiker afgedwongen, waardoor brede VPN-toegang op netwerkniveau wordt vervangen door fijnmazig beleid.
Apparaatvertrouwen
Vereis apparaatgezondheidscontroles voordat toegang wordt verleend, zodat alleen beheerde en conforme apparaten beschermde bronnen kunnen bereiken.
Eenvoudige implementatie
Implementeer binnen enkele minuten met alleen een netwerknaam en toegangstoken — geen complexe VPN-serverconfiguratie of PKI-beheer.
Waarom Twingate Connector op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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