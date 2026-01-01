Implementeer Kan met één klik installatie.
Open-source Kanbanbord en tool voor projectbeheer gebouwd als een privacygericht Trello-alternatief.
Kies een VPS-plan voor Kan
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kan kunt bouwen
Kan is een zelfgehost, open source Kanban-bord, ontworpen voor teams die volledige controle willen over hun projectgegevens. Gebouwd met Next.js en PostgreSQL, biedt het de bekende kaart-en-bord-workflow van Trello zonder de prijs per gebruiker of data lock-in. Borden, kaarten, labels en teamwerkruimtes zijn allemaal direct beschikbaar.
Kan hosten op je eigen VPS betekent dat je projectgegevens privé blijven en op infrastructuur die jij beheert. Met ondersteuning voor aanmelding met e-mail/wachtwoord en meer dan 20 OAuth-providers — waaronder Google, GitHub en Microsoft — kan je team beginnen met samenwerken zonder extra configuratie.
Belangrijkste kenmerken van Kan
Kanbanborden
Organiseer werk over borden en kaarten met labels, filters en drag-and-drop voor elke teamworkflow.
Teamwerkruimtes
Nodig leden uit voor gedeelde werkruimtes met bordzichtbaarheidinstellingen, zodat de juiste mensen de juiste projecten zien.
Trello-import
Migreer bestaande Trello-borden direct naar Kan om de projectgeschiedenis te behouden zonder handmatige herinvoer.
Flexibele authenticatie
Meld je aan met e-mail/wachtwoord of een van de 20+ OAuth-providers, waaronder Google, GitHub en Microsoft.
Activiteitsregistratie
Kaartactiviteitenlogboeken en opmerkingenthreads houden een volledige geschiedenis van elke wijziging en discussie op één plek bij.
Waarom Kan op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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