Matomo is het wereldwijd toonaangevende open-source webanalyseplatform, dat door meer dan 1 miljoen websites in meer dan 190 landen wordt gebruikt. Als een privacygericht alternatief voor Google Analytics, biedt het gedetailleerde bezoekersanalyses, conversietracking, heatmaps, sessieopnames en A/B-testen, terwijl je 100% van jouw data op jouw eigen infrastructuur houdt. Geen derden ontvangen jouw bezoekersdata, en tracking blijft nauwkeurig, zelfs wanneer adblockers cloud-analysescripts zouden blokkeren.

Zelf Matomo hosten op jouw VPS betekent een onbeperkt aantal websites, geen kosten per bezoeker en volledige naleving van GDPR, HIPAA en andere regelgevingen voor dataresidentie — waardoor het het analyseplatform bij uitstek is voor organisaties die geen bezoekersdata naar externe leveranciers kunnen sturen.