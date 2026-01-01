Implementeer Matomo met één klik.
Toonaangevend open-source webanalyseplatform, vertrouwd door meer dan 1 miljoen websites, met volledig eigendom over data en AVG-conformiteit.
Kies een VPS-plan voor Matomo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Matomo kunt bouwen
Matomo is het wereldwijd toonaangevende open-source webanalyseplatform, dat door meer dan 1 miljoen websites in meer dan 190 landen wordt gebruikt. Als een privacygericht alternatief voor Google Analytics, biedt het gedetailleerde bezoekersanalyses, conversietracking, heatmaps, sessieopnames en A/B-testen, terwijl je 100% van jouw data op jouw eigen infrastructuur houdt. Geen derden ontvangen jouw bezoekersdata, en tracking blijft nauwkeurig, zelfs wanneer adblockers cloud-analysescripts zouden blokkeren.
Zelf Matomo hosten op jouw VPS betekent een onbeperkt aantal websites, geen kosten per bezoeker en volledige naleving van GDPR, HIPAA en andere regelgevingen voor dataresidentie — waardoor het het analyseplatform bij uitstek is voor organisaties die geen bezoekersdata naar externe leveranciers kunnen sturen.
Belangrijkste kenmerken van Matomo
Volledig gegevenseigendom
Alle bezoekersgegevens blijven op jouw infrastructuur — geen delen met derden, geen profilering door advertentienetwerken en geen toegang van leveranciers tot jouw analyses.
GDPR-naleving
Ingebouwde privacycontroles, toestemmingsbeheer en tools voor gegevensanonimisering maken naleving van de regelgeving eenvoudig.
Conversietracking
Meet doelen, funnels en attributie gedurende je hele bezoekersreis om te begrijpen wat conversies stimuleert.
Heatmaps en Sessieopnames
Zie waar gebruikers klikken, scrollen en aarzelen met visuele heatmaps en opgenomen browsersessies.
E-commerceanalyse
Volg de omzet, productprestaties, winkelwagenverlating en klantlevensduurwaarde met speciale e-commercerapporten.
Onbeperkte websites
Volg zoveel websites als je nodig hebt vanaf één Matomo-instantie, zonder kosten per site of planupgrades.
Waarom Matomo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
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