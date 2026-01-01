KitchenOwl is een open-source, zelfgehoste boodschappenlijst-, recepten- en maaltijdplanning-app voor huishoudens. De Flask-backend werkt samen met een Flutter web- en mobiele gebruikersinterface om boodschappenlijstjes, voorraadbeheer en opgeslagen recepten in realtime gesynchroniseerd te houden op de apparaten van elk gezinslid — telefoons in de winkel, tablets in de keuken, laptops overal elders.

KitchenOwl zelf hosten op je eigen VPS houdt winkelgewoonten, receptencollecties en huishoudelijke routines binnen infrastructuur die je zelf beheert, in plaats van een gratis SaaS-dienst die geld verdient met consumentenaankoopgegevens. De single-container implementatie wordt geleverd met SQLite voor laag resourcegebruik, ondersteunt een onbeperkt aantal huishoudens en recepten, en integreert met mobiele apps op iOS en Android voor het bewerken van lijsten in de winkel.