Implementeer KitchenOwl met één-klik-installatie.
Zelfgehoste gedeelde boodschappenlijst, receptenbeheerder en maaltijdplanner die het hele huishouden gesynchroniseerd houdt vanaf elk apparaat.
Kies een VPS-plan voor KitchenOwl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met KitchenOwl kunt bouwen
KitchenOwl is een open-source, zelfgehoste boodschappenlijst-, recepten- en maaltijdplanning-app voor huishoudens. De Flask-backend werkt samen met een Flutter web- en mobiele gebruikersinterface om boodschappenlijstjes, voorraadbeheer en opgeslagen recepten in realtime gesynchroniseerd te houden op de apparaten van elk gezinslid — telefoons in de winkel, tablets in de keuken, laptops overal elders.
KitchenOwl zelf hosten op je eigen VPS houdt winkelgewoonten, receptencollecties en huishoudelijke routines binnen infrastructuur die je zelf beheert, in plaats van een gratis SaaS-dienst die geld verdient met consumentenaankoopgegevens. De single-container implementatie wordt geleverd met SQLite voor laag resourcegebruik, ondersteunt een onbeperkt aantal huishoudens en recepten, en integreert met mobiele apps op iOS en Android voor het bewerken van lijsten in de winkel.
Belangrijkste kenmerken van KitchenOwl
Gedeelde boodschappenlijsten
Realtime gesynchroniseerde boodschappenlijstjes op telefoons, tablets en laptops, zodat iedereen dezelfde lijst ziet tijdens het winkelen of plannen.
Recepten en maaltijdplanning
Recepten opslaan (of importeer ze van URL's), maaltijden plannen op een kalender, en automatisch een boodschappenlijst genereren van geselecteerde recepten.
Voorraadregistratie
Houd de producten bij die je al in huis hebt, zodat de maaltijdplanning ze van de gegenereerde boodschappenlijst kan aftrekken en dubbele aankopen kan voorkomen.
Meerdere huishoudens
Beheer afzonderlijke huishoudens op één enkele instantie, elk met geïsoleerde lijsten, recepten en leden voor gedeelde huizen of uitgebreide familie.
iOS- en Android-apps
Eigen mobiele apps maken verbinding met jouw zelfgehoste instantie voor snelle lijstupdates, offline winkelen en artikelinvoer in barcode-stijl.
Slimme suggesties
Artikelsuggesties en gangpadbewuste sortering versnellen lijstcreatie door te leren welke artikelen jouw huishouden vaak samen koopt.
Waarom KitchenOwl op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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