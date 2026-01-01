Tot wel 69% korting op Euro-Office DocumentServer

Deploy Euro-Office DocumentServer met één klik.

Europees,soevereine, zelfgehoste kantoorsuite waarmee je direct vanuit de browser samenwerkt aan documenten, spreadsheets en presentaties.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
10,99/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Deploy Euro-Office DocumentServer met één klik.

Kies een VPS-plan voor Euro-Office DocumentServer

69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Euro-Office DocumentServer kunt bouwen

Euro-Office DocumentServer is een open-source online kantoorsuite die browsergebaseerd samenwerken aan DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- en PDF-formaten naar je eigen infrastructuur brengt. De suite is gebaseerd op de AGPL-gelicentieerde ONLYOFFICE DocumentServer-codebasis en is gerebrand met het oog op Europese digitale soevereiniteit. Het fungeert als een drop-in backend voor gezamenlijk bewerken op platforms zoals Nextcloud en ownCloud.

Door Euro-Office DocumentServer zelf te hosten, blijven elk document, elke bewerkingssessie en elke integratie-aanroep volledig binnen je eigen VPS — geen cloud van derden die met je data in aanraking komt. JWT-tokenauthenticatie beveiligt de API standaard, en binnen deze gebundelde implementatie worden PostgreSQL, RabbitMQ en Redis direct voorgeconfigureerd meegeleverd voor een productieklare bewerkingsserver.

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Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Euro-Office DocumentServer

Soeverein vanaf de basis

Europees geleide AGPL-fork gericht op digitale soevereiniteit — elk document, logbestand en elke rij in de database blijft op de infrastructuur waar jij de controle over hebt.

Realtime samenwerken

Meerdere gebruikers bewerken gelijktijdig hetzelfde document, spreadsheet of presentatie met live cursors, opmerkingen en bijgehouden wijzigingen.

MS Office-compatibiliteit

Opent en slaat DOCX, XLSX en PPTX op met behoud van oorspronkelijke lay-out, en biedt daarnaast native ondersteuning voor ODT, ODS en ODP.

JWT API-beveiliging

JSON Web Token-validatie beveiligt elke API-call, zodat alleen geautoriseerde integraties en clients verbinding met de bewerkingsserver kunnen maken.

Nextcloud-integratie

Drop-in backend voor gezamenlijke bewerken op Nextcloud, ownCloud en andere platforms die al ONLYOFFICE-connectoren ondersteunen.

PDF- en formulierbewerking

Bewerk PDF's en maak invulbare PDF-formulieren direct in de browser, zonder dat er extra software of plug-ins nodig zijn.

Waarom Euro-Office DocumentServer op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

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Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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