Euro-Office DocumentServer is een open-source online kantoorsuite die browsergebaseerd samenwerken aan DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- en PDF-formaten naar je eigen infrastructuur brengt. De suite is gebaseerd op de AGPL-gelicentieerde ONLYOFFICE DocumentServer-codebasis en is gerebrand met het oog op Europese digitale soevereiniteit. Het fungeert als een drop-in backend voor gezamenlijk bewerken op platforms zoals Nextcloud en ownCloud.

Door Euro-Office DocumentServer zelf te hosten, blijven elk document, elke bewerkingssessie en elke integratie-aanroep volledig binnen je eigen VPS — geen cloud van derden die met je data in aanraking komt. JWT-tokenauthenticatie beveiligt de API standaard, en binnen deze gebundelde implementatie worden PostgreSQL, RabbitMQ en Redis direct voorgeconfigureerd meegeleverd voor een productieklare bewerkingsserver.