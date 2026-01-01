Deploy Euro-Office DocumentServer met één klik.
Europees,soevereine, zelfgehoste kantoorsuite waarmee je direct vanuit de browser samenwerkt aan documenten, spreadsheets en presentaties.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Euro-Office DocumentServer kunt bouwen
Euro-Office DocumentServer is een open-source online kantoorsuite die browsergebaseerd samenwerken aan DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP- en PDF-formaten naar je eigen infrastructuur brengt. De suite is gebaseerd op de AGPL-gelicentieerde ONLYOFFICE DocumentServer-codebasis en is gerebrand met het oog op Europese digitale soevereiniteit. Het fungeert als een drop-in backend voor gezamenlijk bewerken op platforms zoals Nextcloud en ownCloud.
Door Euro-Office DocumentServer zelf te hosten, blijven elk document, elke bewerkingssessie en elke integratie-aanroep volledig binnen je eigen VPS — geen cloud van derden die met je data in aanraking komt. JWT-tokenauthenticatie beveiligt de API standaard, en binnen deze gebundelde implementatie worden PostgreSQL, RabbitMQ en Redis direct voorgeconfigureerd meegeleverd voor een productieklare bewerkingsserver.
Belangrijkste kenmerken van Euro-Office DocumentServer
Soeverein vanaf de basis
Europees geleide AGPL-fork gericht op digitale soevereiniteit — elk document, logbestand en elke rij in de database blijft op de infrastructuur waar jij de controle over hebt.
Realtime samenwerken
Meerdere gebruikers bewerken gelijktijdig hetzelfde document, spreadsheet of presentatie met live cursors, opmerkingen en bijgehouden wijzigingen.
MS Office-compatibiliteit
Opent en slaat DOCX, XLSX en PPTX op met behoud van oorspronkelijke lay-out, en biedt daarnaast native ondersteuning voor ODT, ODS en ODP.
JWT API-beveiliging
JSON Web Token-validatie beveiligt elke API-call, zodat alleen geautoriseerde integraties en clients verbinding met de bewerkingsserver kunnen maken.
Nextcloud-integratie
Drop-in backend voor gezamenlijke bewerken op Nextcloud, ownCloud en andere platforms die al ONLYOFFICE-connectoren ondersteunen.
PDF- en formulierbewerking
Bewerk PDF's en maak invulbare PDF-formulieren direct in de browser, zonder dat er extra software of plug-ins nodig zijn.
Waarom Euro-Office DocumentServer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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