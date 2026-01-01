Flame is een zelfgehoste startpagina die je server verandert in een georganiseerde hub voor al je applicaties en bladwijzers. Alles wordt beheerd via een ingebouwde GUI — geen configuratiebestanden om te bewerken, geen herstarts nodig. Voeg apps toe, organiseer bladwijzers en pas de look volledig aan vanuit de browser.

In tegenstelling tot gehoste dashboardservices, draait Flame volledig op je eigen VPS, waardoor je service-inventaris en bladwijzers privé blijven. De Docker label-integratie ontdekt automatisch draaiende containers, zodat je dashboard up-to-date blijft wanneer je nieuwe services implementeert.