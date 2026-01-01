Implementeer Flame met een één-klik-installatie.
Zelfgehoste startpagina en homedashboard voor je persoonlijke server en homelab-services.
Kies een VPS-plan voor Flame
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Flame kunt bouwen
Flame is een zelfgehoste startpagina die je server verandert in een georganiseerde hub voor al je applicaties en bladwijzers. Alles wordt beheerd via een ingebouwde GUI — geen configuratiebestanden om te bewerken, geen herstarts nodig. Voeg apps toe, organiseer bladwijzers en pas de look volledig aan vanuit de browser.
In tegenstelling tot gehoste dashboardservices, draait Flame volledig op je eigen VPS, waardoor je service-inventaris en bladwijzers privé blijven. De Docker label-integratie ontdekt automatisch draaiende containers, zodat je dashboard up-to-date blijft wanneer je nieuwe services implementeert.
Belangrijkste kenmerken van Flame
GUI-gebaseerd beheer
Voeg applicaties en bladwijzers toe, werk ze bij en verwijder ze direct vanuit de webinterface zonder configuratiebestanden te bewerken.
Docker autodetectie
Detecteert automatisch draaiende containers door Docker-labels te lezen, waardoor je dashboard gesynchroniseerd blijft met uitgerolde services.
Geïntegreerd zoeken
Ingebouwde zoekbalk ondersteunt 11 webzoakaanbieders en filtert lokale apps en bladwijzers in realtime.
Aangepaste thema's
Kies uit 15 ingebouwde kleurthema's of bouw je eigen met de aangepaste thema-editor en CSS-overrides.
Weerwidget
Toon live weersomstandigheden op je dashboard met behulp van een gratis Weather API-sleutel en je locatiecoördinaten.
Waarom Flame op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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