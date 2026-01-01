Implementeer Gitea met één-klik-installatie.
Lichtgewicht zelfgehost Git-platform met repositories, probleemregistratie en teamsamenwerkingstools.
Kies een VPS-plan voor Gitea
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gitea kunt bouwen
Gitea is een lichtgewicht, open-source Git-hostingplatform dat teams een privé codebasis biedt zonder de overhead van grotere DevOps-platforms. Het biedt repositorybeheer, pull requests, issue tracking, code reviews en SSH-toegang via een overzichtelijke webinterface — en draait comfortabel op bescheiden serverbronnen.
Gitea zelf hosten op je VPS betekent dat je broncode en samenwerkingsgegevens op infrastructuur blijven die jij beheert. Deze implementatie koppelt Gitea aan een MySQL-database voor betrouwbare gegevenspersistentie en omvat SSH-poortdoorsturing zodat ontwikkelaars kunnen pushen en pullen met behulp van standaard Git-workflows.
Belangrijkste kenmerken van Gitea
Repositorybeheer
Volledige Git-repositoryhosting met branchbeveiliging, mergeverzoeken en codereview-workflows voor teams van elke omvang.
Probleemregistratie
Ingebouwde probleemtracker met labels, mijlpalen en projectborden om werk te organiseren naast je code.
SSH- en HTTPS-toegang
Ontwikkelaars kunnen pushen en pullen via SSH of HTTPS met hun bestaande Git-tools zonder enige workflowwijzigingen.
Webhooks en CI/CD
Webhook-ondersteuning en integraties met populaire CI/CD-systemen maken geautomatiseerd testen en implementatiepijplijnen mogelijk.
Lichtgewicht voetafdruk
Gitea draait efficiënt op kleine servers, waardoor het praktisch is om te implementeren op een bescheiden VPS zonder in te boeten aan prestaties.
Waarom Gitea op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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