Gitea is een lichtgewicht, open-source Git-hostingplatform dat teams een privé codebasis biedt zonder de overhead van grotere DevOps-platforms. Het biedt repositorybeheer, pull requests, issue tracking, code reviews en SSH-toegang via een overzichtelijke webinterface — en draait comfortabel op bescheiden serverbronnen.

Gitea zelf hosten op je VPS betekent dat je broncode en samenwerkingsgegevens op infrastructuur blijven die jij beheert. Deze implementatie koppelt Gitea aan een MySQL-database voor betrouwbare gegevenspersistentie en omvat SSH-poortdoorsturing zodat ontwikkelaars kunnen pushen en pullen met behulp van standaard Git-workflows.