Implementeer Jitsi Meet met één klik installatie.
Zelfgehoste videovergaderplatform met schermdeling, end-to-end encryptie en zonder kosten per deelnemer — een Zoom-alternatief.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jitsi Meet kunt bouwen
Jitsi Meet is een gratis, open-source videoconferentieplatform dat volledig in de browser draait met behulp van WebRTC, zonder dat er plugins, apps of accounts nodig zijn voor deelnemers. Gebouwd door het team achter de populaire openbare dienst meet.jit.si en gebruikt door 8x8 in hun commerciële cloudplatform, ondersteunt Jitsi Meet HD-video, schermdeling, end-to-end-encryptie, opname, live streaming naar YouTube, handopsteken, peilingen, breakout rooms en live ondertiteling direct uit de doos.
Jitsi Meet zelf hosten op je eigen VPS geeft organisaties en gemeenschappen onbeperkte vergaderminuten voor onbeperkte deelnemers, waarbij elke audio- en videostream via je eigen infrastructuur wordt gerouteerd in plaats van via een SaaS van derden die prijzen kan wijzigen, bandbreedte kan beperken of metadata van vergaderingen kan analyseren.
Belangrijkste kenmerken van Jitsi Meet
Browser-gebaseerde videogesprekken
Deelnemers kunnen deelnemen via elke moderne browser zonder software of plug-ins te installeren of accounts aan te maken — deel een URL en conferenties starten direct.
Schermdeling en opname
Deel applicaties, browsertabs of hele schermen tijdens gesprekken, met optionele opname tijdens de vergadering en livestreaming naar YouTube of andere RTMP-eindpunten.
End-to-end-encryptie
Optionele E2EE voor één-op-één gesprekken en kleine groepsvergaderingen houdt audio- en videostreams versleuteld van afzender naar ontvanger, zelfs vanaf de server zelf.
Breakoutruimtes en peilingen
Verdeel grotere vergaderingen in kleinere breakoutgroepen voor discussie, houd live peilingen, steek handen op en gebruik reacties voor interactieve conferentiedynamiek.
Live ondertiteling en inbelmogelijkheid
Optionele integratie met Jigasi voor SIP-inbellen en live ondertiteling maakt vergaderingen toegankelijk voor telefoonbellers en deelnemers die transcripties nodig hebben.
Geen prijs per gebruiker
Host onbeperkt aantal vergaderingen met onbeperkt aantal deelnemers op je eigen VPS — geen kosten per deelnemer, geen vergadertijdlimieten, geen upgradeprompts.
Waarom Jitsi Meet op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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