Jitsi Meet is een gratis, open-source videoconferentieplatform dat volledig in de browser draait met behulp van WebRTC, zonder dat er plugins, apps of accounts nodig zijn voor deelnemers. Gebouwd door het team achter de populaire openbare dienst meet.jit.si en gebruikt door 8x8 in hun commerciële cloudplatform, ondersteunt Jitsi Meet HD-video, schermdeling, end-to-end-encryptie, opname, live streaming naar YouTube, handopsteken, peilingen, breakout rooms en live ondertiteling direct uit de doos.

Jitsi Meet zelf hosten op je eigen VPS geeft organisaties en gemeenschappen onbeperkte vergaderminuten voor onbeperkte deelnemers, waarbij elke audio- en videostream via je eigen infrastructuur wordt gerouteerd in plaats van via een SaaS van derden die prijzen kan wijzigen, bandbreedte kan beperken of metadata van vergaderingen kan analyseren.