Installeer Mopidy met een één-klik installatie.
Uitbreidbare Python-muziekserver die streamt vanaf lokale bestanden, Spotify, SoundCloud, TuneIn en meer via één browserinterface.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mopidy kunt bouwen
Mopidy is een uitbreidbare muziekserver geschreven in Python die tientallen audiobronnen verbindt achter één afspeelwachtrij. Met geïnstalleerde bijpassende extensies kan het lokale bestanden streamen naast Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts en internetradio, terwijl het deze beschikbaar maakt via MPD-, HTTP- en JSON-RPC API's, zodat elke MPD-client of webfrontend dezelfde bibliotheek kan aansturen.
Deze template bundelt Mopidy samen met de populaire Iris webfrontend, waardoor je een browsergebaseerde interface krijgt voor het doorbladeren van bibliotheken, het samenstellen van wachtrijen en het beheren van afspeellijsten vanaf elk apparaat. Mopidy zelf hosten op een VPS houdt je geaggregeerde muziekbronnen achter één enkel privé-eindpunt, zonder abonnementskosten per bron buiten de upstream providers die je al gebruikt.
Belangrijkste kenmerken van Mopidy
Iris webfrontend
De gebundelde Iris-extensie biedt een verfijnde browser-UI voor het doorzoeken van bronnen, het in de wachtrij plaatsen van nummers en het beheren van afspeellijsten vanaf desktop of mobiel.
Multibronweergave
Installeer extensies om Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcasts en lokale bestanden samen te voegen in één uniforme wachtrij.
MPD-protocolondersteuning
Ondersteunt het Music Player Daemon-protocol op poort 6600, zodat elke MPD-client zoals ncmpcpp, M.A.L.P. of Cantata de weergave kan bedienen.
Pip-installeerbare extensies
Voeg nieuwe bronnen toe tijdens de implementatie via de PIP_PACKAGES variabele zonder de image opnieuw op te bouwen of configuratiebestanden te bewerken.
JSON-RPC HTTP API
Met een volledige HTTP- en WebSocket API kun je aangepaste controllers, spraakassistenten of triggers voor domotica bouwen rondom dezelfde engine.
Snapcast klaar
De standaard audiopijplijn schrijft naar een Snapcast FIFO, zodat je er gesynchroniseerde weergave in meerdere kamers bovenop kunt bouwen wanneer je het nodig hebt.
Waarom Mopidy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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