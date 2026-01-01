Implementeer Watcharr met één klik installatie.
Zelfgehoste kijklijst voor films, tv-series, anime en games met moderne UI en ingebouwde gebruikersaccounts.
Kies een VPS-plan voor Watcharr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Watcharr kunt bouwen
Watcharr is een open-source tracker voor bijgehouden lijsten die films, tv-series, anime en videogames consolideert in één zelf-gehoste bibliotheek. Gebouwd met Go en SvelteKit, haalt het metadata op van TMDB, IGDB, AniList en Jikan, zodat elke vermelding wordt geleverd met posters, cast en afleveringsdetails zonder handmatige invoer.
Zelf-hosten op je eigen VPS houdt je kijkgeschiedenis, beoordelingen en vriendenactiviteit weg van externe diensten zoals Trakt of MyAnimeList. De gebundelde gebruikersauthenticatie, Jellyfin- en Plex-synchronisatie, en lichtgewicht SQLite-opslag maken het geschikt voor zowel solo-trackers, huishoudens als kleine gemeenschappen.
Belangrijkste kenmerken van Watcharr
Uniforme horlogetracking
Houd films, tv-series, anime en games naast elkaar bij in één bibliotheek, in plaats van steeds te moeten wisselen tussen afzonderlijke apps voor elk medium.
Status en beoordelingen
Markeer items als gepland, aan het kijken, voltooid, in de wacht, of gestopt, en voeg persoonlijke 10-puntsscores en gedachten toe aan elke titel.
Rijke metadatabronnen
Haalt posters, cast, afleveringslijsten en releasedatums op van TMDB, IGDB, AniList en Jikan, zodat je bibliotheek nauwkeurig blijft zonder handmatige bewerkingen.
Ingebouwde authenticatie
Native gebruikersaccounts met optionele Jellyfin-, Plex- en OIDC-aanmelding laten huishoudens en kleine gemeenschappen veilig een instantie delen.
Activiteitenfeed en vrienden
Volg andere gebruikers op je instantie, blader door hun openbare lijsten en bekijk een live feed van statuswijzigingen en nieuwe beoordelingen.
Lichtgewicht Go binair bestand
Enkele container met ingebedde SQLite gebruikt minimale CPU en geheugen, zodat het comfortabel draait op de kleinste VPS-abonnementen.
Waarom Watcharr op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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