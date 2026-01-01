Watcharr is een open-source tracker voor bijgehouden lijsten die films, tv-series, anime en videogames consolideert in één zelf-gehoste bibliotheek. Gebouwd met Go en SvelteKit, haalt het metadata op van TMDB, IGDB, AniList en Jikan, zodat elke vermelding wordt geleverd met posters, cast en afleveringsdetails zonder handmatige invoer.

Zelf-hosten op je eigen VPS houdt je kijkgeschiedenis, beoordelingen en vriendenactiviteit weg van externe diensten zoals Trakt of MyAnimeList. De gebundelde gebruikersauthenticatie, Jellyfin- en Plex-synchronisatie, en lichtgewicht SQLite-opslag maken het geschikt voor zowel solo-trackers, huishoudens als kleine gemeenschappen.