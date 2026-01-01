Implementeer ScyllaDB met één klik installatie.
Hoge doorvoer NoSQL-database, naadloos compatibel met Apache Cassandra en Amazon DynamoDB.
Kies een VPS-plan voor ScyllaDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ScyllaDB kunt bouwen
ScyllaDB is een open-source, gedistribueerde wide-column NoSQL-database geschreven in C++ op het Seastar shard-per-core framework. Het ondersteunt native de Cassandra Query Language (CQL) en de Amazon DynamoDB API, zodat bestaande Cassandra- en DynamoDB-applicaties verbinding maken zonder codewijzigingen, terwijl ze draaien op een fractie van de hardware.
Het zelf hosten van ScyllaDB op je eigen VPS geeft applicaties voorspelbare latency van enkele milliseconden voor tijdreeksen, IoT, messaging, fraudedetectie en workloads voor gebruikersprofielen — zonder prijs per bewerking, geen lees-/schrijfcapaciteitslimieten en geen vendor lock-in aan een beheerde Cassandra- of DynamoDB-tier.
Belangrijkste kenmerken van ScyllaDB
Cassandra-compatibel
Spreekt CQL native en ondersteunt elke Cassandra-driver, zodat bestaande Cassandra-applicaties verbinding maken door alleen het hostadres te wijzigen.
DynamoDB-API
Ingebouwde Alternator-interface accepteert het Amazon DynamoDB-draadprotocol, waardoor DynamoDB-clients ongewijzigd kunnen draaien op zelf-gehoste infrastructuur.
Shard-Per-Core Engine
Seastar framework wijst één shard toe aan elke CPU-kern voor lock-vrije, share-nothing uitvoering die alle kernen onder belasting verzadigt.
Ingebouwde Prometheus-metrieken
Native /metrics-eindpunt toont honderden interne databasegegevens voor Prometheus, Grafana en de ScyllaDB Monitoring Stack.
Rijniveauautorisatie
CassandraAuthorizer handhaaft machtigingen per rol op keyspaces, tabellen en rijen, zodat elke applicatie verbinding maakt met de minimaal vereiste rechten.
Lineair schaalbaar
Voeg knooppunten toe om de doorvoer en opslag horizontaal te schalen — clusters omvatten routinematig tientallen knooppunten die miljoenen bewerkingen per seconde verwerken.
Waarom ScyllaDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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