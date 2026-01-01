ScyllaDB is een open-source, gedistribueerde wide-column NoSQL-database geschreven in C++ op het Seastar shard-per-core framework. Het ondersteunt native de Cassandra Query Language (CQL) en de Amazon DynamoDB API, zodat bestaande Cassandra- en DynamoDB-applicaties verbinding maken zonder codewijzigingen, terwijl ze draaien op een fractie van de hardware.

Het zelf hosten van ScyllaDB op je eigen VPS geeft applicaties voorspelbare latency van enkele milliseconden voor tijdreeksen, IoT, messaging, fraudedetectie en workloads voor gebruikersprofielen — zonder prijs per bewerking, geen lees-/schrijfcapaciteitslimieten en geen vendor lock-in aan een beheerde Cassandra- of DynamoDB-tier.