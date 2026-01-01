Calibre-Web biedt een strakke webinterface voor het beheren en lezen van e-boeken die zijn opgeslagen in een Calibre-database. Het ondersteunt EPUB, PDF, MOBI, AZW3 en stripformaten, bevat een ingebouwde e-boeklezer met aanpasbare thema's, en laat meerdere gebruikers afzonderlijke leeslijsten en voortgang bijhouden — allemaal zonder de desktop Calibre-app te vereisen.

Zelf Calibre-Web hosten op je VPS geeft je een persoonlijke digitale bibliotheek die overal toegankelijk is, zonder tracking, zonder DRM-beperkingen en met volledige controle over je leesgegevens en collectie.