Implementeer Calibre-Web met één-klik-installatie.
Moderne webinterface voor je Calibre e-bookbibliotheek, toegankelijk vanaf elk apparaat met een browser.
Kies een VPS-plan voor Calibre-Web
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Calibre-Web kunt bouwen
Calibre-Web biedt een strakke webinterface voor het beheren en lezen van e-boeken die zijn opgeslagen in een Calibre-database. Het ondersteunt EPUB, PDF, MOBI, AZW3 en stripformaten, bevat een ingebouwde e-boeklezer met aanpasbare thema's, en laat meerdere gebruikers afzonderlijke leeslijsten en voortgang bijhouden — allemaal zonder de desktop Calibre-app te vereisen.
Zelf Calibre-Web hosten op je VPS geeft je een persoonlijke digitale bibliotheek die overal toegankelijk is, zonder tracking, zonder DRM-beperkingen en met volledige controle over je leesgegevens en collectie.
Belangrijkste kenmerken van Calibre-Web
Ingebouwde e-reader
Lees EPUB en andere formaten direct in de browser met aanpasbare lettertypen, thema's en het bijhouden van de leesvoortgang.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Elke gebruiker krijgt individuele leeslijsten, voortgang en voorkeuren zonder één account of collectieoverzicht te delen.
Ondersteuning voor meerdere formaten
Ondersteunt EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR en CBZ, zodat jouw hele bibliotheek — boeken, strips en tijdschriften — op één plek te vinden is.
Verzenden naar apparaat
E-mail boeken direct naar je Kindle of andere e-readers, zodat je voorkeursapparaat altijd de gewenste inhoud heeft zonder handmatige overdrachten.
Metadatabeheer
Bewerk boekdetails, omslagen, tags en serie-informatie om een goed georganiseerde, doorzoekbare bibliotheek te behouden naarmate deze groeit.
Waarom Calibre-Web op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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