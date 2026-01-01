Implementeer Mafl met één klik.
Minimalistische zelfgehoste startpagina die al je diensten, links en dashboards achter één tabblad organiseert.
Kies een VPS-plan voor Mafl
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mafl kunt bouwen
Mafl is een open-source startpagina gebouwd voor mensen die meerdere zelf-gehoste services draaien en een snel, afleidingsvrij startpunt willen. De hele lay-out wordt beschreven in één YAML-configuratiebestand, zodat het dashboard reproduceerbaar, versiebeheerd en eenvoudig te back-uppen is naast de rest van je stack.
Mafl zelf hosten op je eigen VPS houdt elke bladwijzer, API-sleutel en integratie op infrastructuur die jij beheert. Alle verzoeken van derden voor servicewidgets worden geproxied via de Mafl-backend, zodat inloggegevens en metadata nooit lekken naar de browser of naar externe dashboardproviders.
Belangrijkste kenmerken van Mafl
YAML-configuratie
Definieer groepen, services, thema's en widgets in één enkel config.yml-bestand dat je kunt versiebeheren en repliceren over verschillende omgevingen.
Live dienstwidgets
Interactieve kaarten tonen real-time gegevens zoals weer, IP-informatie en aangepaste integraties, zonder API-sleutels bloot te stellen aan de browser.
Aangepaste thema's
Wissel tussen meegeleverde thema's of ontwerp je eigen thema om bij je merk te passen en deel met de community.
Meertalig UI
Inclusief Engels, Spaans, Duits, Frans, Russisch, Chinees en meer, automatisch gedetecteerd vanuit de browser van de bezoeker.
Iconify- en emoji-pictogrammen
Kies uit meer dan 200.000 Iconify vectorpictogrammen, elke emoji, externe URL of lokaal opgeslagen afbeelding voor elke servicetegel.
Installeerbare PWA
Voeg Mafl toe aan je telefoon of desktop als een Progressieve Web App voor een directe, app-achtige launcher-ervaring.
Waarom Mafl op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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