Mafl is een open-source startpagina gebouwd voor mensen die meerdere zelf-gehoste services draaien en een snel, afleidingsvrij startpunt willen. De hele lay-out wordt beschreven in één YAML-configuratiebestand, zodat het dashboard reproduceerbaar, versiebeheerd en eenvoudig te back-uppen is naast de rest van je stack.

Mafl zelf hosten op je eigen VPS houdt elke bladwijzer, API-sleutel en integratie op infrastructuur die jij beheert. Alle verzoeken van derden voor servicewidgets worden geproxied via de Mafl-backend, zodat inloggegevens en metadata nooit lekken naar de browser of naar externe dashboardproviders.