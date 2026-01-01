Implementeer Rackula met één-klik installatie.
Drag en drop serverrack lay-outontwerper voor het plannen van datacenter-, homelab- en AV-apparatuurinstallaties.
Kies een VPS-plan voor Rackula
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rackula kunt bouwen
Rackula is een open-source visuele rackontwerper die systeembeheerders, homelabbers en AV-technici helpt bij het plannen van serverrackindelingen via een drag-and-drop interface. Het ondersteunt standaard 1U–48U rackformaten, wordt geleverd met een bibliotheek van echte apparaatafbeeldingen gesynchroniseerd vanuit NetBox, en laat je voltooide diagrammen exporteren als PNG, PDF of SVG voor documentatie.
Rackula zelf hosten op een VPS houdt elke rackdiagram, aangepast apparaat en teamindeling onder jouw controle in plaats van binnen een SaaS van een leverancier. De persistente implementatie deelt lay-outs tussen browsers en apparaten via een backend API, ondersteunt het delen van URL's en QR-codes voor snelle overdrachten aan technici op afstand, en beschermt muterende bewerkingen achter ingebouwde authenticatie.
Belangrijkste kenmerken van Rackula
Drag-and-drop-ontwerper
Ontwerp rackindelingen visueel door apparaten te slepen naar 1U-48U sleuven zonder diagrammen op te stellen in rekenbladen of generieke tekentools.
Echte apparaatbeelden
Maak diagrammen met behulp van nauwkeurige foto's van de voor- en achterkant van echte hardware, afkomstig uit de NetBox-apparaattypebibliotheek.
Multiformaatexport
Exporteer voltooide racks als PNG-, PDF- of SVG-bestanden voor wijzigingsbeheertickets, runbooks en klantgerichte documentatie.
URL- en QR-deling
Deel een rackindeling met technici ter plaatse via een enkele link of een scanbare QR-code in plaats van screenshots te e-mailen.
Persistente backend
Synchroniseer lay-outs tussen browsers en apparaten via een backend API met schijfopslag die containerherstarts overleeft.
Ingebouwde authenticatie
Bescherm lees- en schrijftoegang met inloggen via gebruikersnaam en wachtwoord, plus een API-schrijftoken die muterende routes beveiligt.
Waarom Rackula op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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