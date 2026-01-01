Rackula is een open-source visuele rackontwerper die systeembeheerders, homelabbers en AV-technici helpt bij het plannen van serverrackindelingen via een drag-and-drop interface. Het ondersteunt standaard 1U–48U rackformaten, wordt geleverd met een bibliotheek van echte apparaatafbeeldingen gesynchroniseerd vanuit NetBox, en laat je voltooide diagrammen exporteren als PNG, PDF of SVG voor documentatie.

Rackula zelf hosten op een VPS houdt elke rackdiagram, aangepast apparaat en teamindeling onder jouw controle in plaats van binnen een SaaS van een leverancier. De persistente implementatie deelt lay-outs tussen browsers en apparaten via een backend API, ondersteunt het delen van URL's en QR-codes voor snelle overdrachten aan technici op afstand, en beschermt muterende bewerkingen achter ingebouwde authenticatie.