Ubooquity is een gratis, cross-platform thuisserver voor e-books, strips, tijdschriften en pdf's. Het scant je bibliotheekmappen, genereert doorbladerbare miniaturen en metadata, en serveert alles via een strakke webreader die EPUB, CBZ, CBR, PDF en meer ondersteunt — plus een OPDS-feed voor mobiele leesapps die hun eigen gebruikersinterface verkiezen.

Ubooquity zelf hosten op een VPS houdt je leesbibliotheek privé en altijd beschikbaar, met ondersteuning voor meerdere gebruikers, op rollen gebaseerd toegangsbeheer, en een ingebouwde, browsergebaseerde stripboeklezer geoptimaliseerd voor paginabladeren op volledig scherm op desktops, tablets en telefoons.