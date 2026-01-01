Implementeer Ubooquity met één-klik-installatie.
Zelfgehoste thuisserver voor e-boeken en strips met een nette webreader en OPDS-feed voor mobiele apps.
Kies een VPS-plan voor Ubooquity
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ubooquity kunt bouwen
Ubooquity is een gratis, cross-platform thuisserver voor e-books, strips, tijdschriften en pdf's. Het scant je bibliotheekmappen, genereert doorbladerbare miniaturen en metadata, en serveert alles via een strakke webreader die EPUB, CBZ, CBR, PDF en meer ondersteunt — plus een OPDS-feed voor mobiele leesapps die hun eigen gebruikersinterface verkiezen.
Ubooquity zelf hosten op een VPS houdt je leesbibliotheek privé en altijd beschikbaar, met ondersteuning voor meerdere gebruikers, op rollen gebaseerd toegangsbeheer, en een ingebouwde, browsergebaseerde stripboeklezer geoptimaliseerd voor paginabladeren op volledig scherm op desktops, tablets en telefoons.
Belangrijkste kenmerken van Ubooquity
E-books, strips en PDF's
Eén bibliotheek die e-boeken (EPUB), strips (CBZ, CBR) en PDF-documenten combineert, elk met voor het formaat geschikte lezers en kijkers.
In-browser striplezer
Schermvullende stripboeklezer met pagina-omslaanfunctie, dubbele-paginamodus, zoom en bladwijzers — speciaal ontworpen voor strips en manga.
OPDS-feed voor mobiele apps
Standaardcompatibel OPDS-eindpunt integreert met leesapps voor iOS en Android, zoals Chunky, Marvin, Aldiko en andere.
Multi-user toegangscontrole
Met gebruikersaccounts met rolgebaseerde machtigingen kunnen huishoudens een bibliotheek delen, waarbij leeslijsten, voortgang en toegang per lid afgebakend blijven.
Automatische bibliotheekscan
Achtergrondscanner detecteert nieuwe bestanden terwijl je ze toevoegt aan het bibliotheekvolume, en ververst metadata en miniaturen zonder handmatige tussenkomst.
Waarom Ubooquity op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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