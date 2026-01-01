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Versleutelde dienst voor het delen van geheimen voor het verzenden van wachtwoorden en gevoelige gegevens via zelfvernietigende eenmalige links.

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5,49/mnd
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KVM 1
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5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Yopass kunt bouwen

Yopass is een open source versleutelde dienst voor het delen van geheimen waarmee je veilig wachtwoorden, tokens en gevoelige bestanden kunt delen, zonder ze achter te laten in e-mailconversaties, chatlogs of supporttickets. Geheimen worden in de browser versleuteld met OpenPGP voordat ze naar de server worden gestuurd — de decryptiesleutel bereikt de server nooit, dus zelfs de host kan je geheimen niet lezen. Elk geheim krijgt een unieke eenmalige URL die automatisch zichzelf vernietigt nadat deze is bekeken of na een configureerbare vervalperiode.

Yopass zelf hosten op je VPS geeft je organisatie een privé, controleerbaar kanaal voor het delen van inloggegevens en gevoelige configuratiegegevens. Er zijn geen accounts te beheren, geen tracking en geen opslag in platte tekst — gewoon een duidelijke interface voor het veilig uitwisselen van geheimen binnen teams of met externe partijen.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Yopass

End-to-end-encryptie

Gevoelige gegevens worden in de browser versleuteld met OpenPGP vóór verzending, zodat de server nooit toegang heeft tot onversleutelde gegevens.

Eenmalige links

Elk geheim genereert een unieke URL die permanent wordt vernietigd na de eerste weergave, waardoor ongeautoriseerde herhaalde toegang wordt voorkomen.

Configureerbare vervaldatum

Stel in dat geheimen automatisch verlopen na uren, dagen of weken, zodat vergeten links niet kunnen worden gebruikt om verouderde gevoelige gegevens op te halen.

Aangepaste wachtwoordbeveiliging

Voeg een optionele wachtwoordzin toe aan een geheim voor een extra beveiligingslaag bovenop de eenmalige link zelf.

Bestandsdeling

Upload en deel versleutelde bestanden naast tekstgeheimen, waarbij streamingversleuteling de bestandsinhoud end-to-end privé houdt.

Geen accounts vereist

Ontvangers krijgen toegang tot geheimen via een directe link zonder in te loggen, wat het moeiteloos maakt om inloggegevens te delen met externe aannemers of klanten.

Waarom Yopass op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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