Yopass is een open source versleutelde dienst voor het delen van geheimen waarmee je veilig wachtwoorden, tokens en gevoelige bestanden kunt delen, zonder ze achter te laten in e-mailconversaties, chatlogs of supporttickets. Geheimen worden in de browser versleuteld met OpenPGP voordat ze naar de server worden gestuurd — de decryptiesleutel bereikt de server nooit, dus zelfs de host kan je geheimen niet lezen. Elk geheim krijgt een unieke eenmalige URL die automatisch zichzelf vernietigt nadat deze is bekeken of na een configureerbare vervalperiode.

Yopass zelf hosten op je VPS geeft je organisatie een privé, controleerbaar kanaal voor het delen van inloggegevens en gevoelige configuratiegegevens. Er zijn geen accounts te beheren, geen tracking en geen opslag in platte tekst — gewoon een duidelijke interface voor het veilig uitwisselen van geheimen binnen teams of met externe partijen.