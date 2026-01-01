Implementeer Yopass met een één-klik-installatie.
Versleutelde dienst voor het delen van geheimen voor het verzenden van wachtwoorden en gevoelige gegevens via zelfvernietigende eenmalige links.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Yopass kunt bouwen
Yopass is een open source versleutelde dienst voor het delen van geheimen waarmee je veilig wachtwoorden, tokens en gevoelige bestanden kunt delen, zonder ze achter te laten in e-mailconversaties, chatlogs of supporttickets. Geheimen worden in de browser versleuteld met OpenPGP voordat ze naar de server worden gestuurd — de decryptiesleutel bereikt de server nooit, dus zelfs de host kan je geheimen niet lezen. Elk geheim krijgt een unieke eenmalige URL die automatisch zichzelf vernietigt nadat deze is bekeken of na een configureerbare vervalperiode.
Yopass zelf hosten op je VPS geeft je organisatie een privé, controleerbaar kanaal voor het delen van inloggegevens en gevoelige configuratiegegevens. Er zijn geen accounts te beheren, geen tracking en geen opslag in platte tekst — gewoon een duidelijke interface voor het veilig uitwisselen van geheimen binnen teams of met externe partijen.
Belangrijkste kenmerken van Yopass
End-to-end-encryptie
Gevoelige gegevens worden in de browser versleuteld met OpenPGP vóór verzending, zodat de server nooit toegang heeft tot onversleutelde gegevens.
Eenmalige links
Elk geheim genereert een unieke URL die permanent wordt vernietigd na de eerste weergave, waardoor ongeautoriseerde herhaalde toegang wordt voorkomen.
Configureerbare vervaldatum
Stel in dat geheimen automatisch verlopen na uren, dagen of weken, zodat vergeten links niet kunnen worden gebruikt om verouderde gevoelige gegevens op te halen.
Aangepaste wachtwoordbeveiliging
Voeg een optionele wachtwoordzin toe aan een geheim voor een extra beveiligingslaag bovenop de eenmalige link zelf.
Bestandsdeling
Upload en deel versleutelde bestanden naast tekstgeheimen, waarbij streamingversleuteling de bestandsinhoud end-to-end privé houdt.
Geen accounts vereist
Ontvangers krijgen toegang tot geheimen via een directe link zonder in te loggen, wat het moeiteloos maakt om inloggegevens te delen met externe aannemers of klanten.
Waarom Yopass op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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