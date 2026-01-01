Open Source POS is een PHP webgebaseerd kassasysteem gebouwd voor kleine winkels, cafés en dienstverlenende bedrijven die een volledig uitgerust kassasysteem nodig hebben zonder SaaS-kosten per terminal. De browsergebaseerde interface draait op elke tablet, laptop of toonbank-pc, zodat dezelfde backend afrekenen, voorraadupdates en rapportage aanstuurt vanaf elk apparaat op het lokale netwerk.

Zelf-hosting op je eigen VPS houdt klantgegevens, verkoopgeschiedenis en prijsinformatie op infrastructuur die je beheert — zonder maandelijks abonnement, geen transactiepercentage en geen vendor lock-in. De meegeleverde MariaDB-database wordt automatisch geprovisioneerd en persistent gemaakt in benoemde volumes voor veilige upgrades.