Implementeer Open Source POS met één klik installatie.
Webgebaseerd kassasysteem voor winkels met voorraadbeheer, klantbeheer en verkooprapportage.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Source POS kunt bouwen
Open Source POS is een PHP webgebaseerd kassasysteem gebouwd voor kleine winkels, cafés en dienstverlenende bedrijven die een volledig uitgerust kassasysteem nodig hebben zonder SaaS-kosten per terminal. De browsergebaseerde interface draait op elke tablet, laptop of toonbank-pc, zodat dezelfde backend afrekenen, voorraadupdates en rapportage aanstuurt vanaf elk apparaat op het lokale netwerk.
Zelf-hosting op je eigen VPS houdt klantgegevens, verkoopgeschiedenis en prijsinformatie op infrastructuur die je beheert — zonder maandelijks abonnement, geen transactiepercentage en geen vendor lock-in. De meegeleverde MariaDB-database wordt automatisch geprovisioneerd en persistent gemaakt in benoemde volumes voor veilige upgrades.
Belangrijkste kenmerken van Open Source POS
Retailafrekenen
Verwerk verkopen, retouren en reserveringen met barcodescanning, artikel opzoeken en aanpasbare bonnen die worden afgedrukt op standaard thermische printers.
Inventarisregistratie
Volg voorraadniveaus, stel besteldrempels in en beheer leveranciers binnen meerdere artikelcategorieën met automatische aanpassingen bij elke verkoop.
Klantbeheer
Beheer een klantendatabase met aankoopgeschiedenis, loyaliteitspunten, winkelkredietsaldo's en prijsniveaus per klant.
Verkooprapportage
Genereer gedetailleerde rapporten over verkopen, belastingen, betalingen, winsten en kortingen over configureerbare datumbereiken en werknemersfilters.
Werknemersrekeningen
Maak individuele werknemerslogins met rolgebaseerde machtigingen om de toegang voor kassamedewerkers, managers en rapportage te scheiden op een gedeelde terminal.
Meervalutabelastingen
Configureer meerdere belastingtarieven, valuta's en betaalmethoden om te voldoen aan lokale winkelregels en de betaalvoorkeuren van klanten.
Waarom Open Source POS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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