Tot wel 69% korting op PairDrop

Implementeer PairDrop met één-klik-installatie.

Browsergebaseerd AirDrop-alternatief voor directe peer-to-peer bestandsoverdrachten tussen alle apparaten op je netwerk, geen app-installatie vereist.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer PairDrop met één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met PairDrop kunt bouwen

PairDrop is een modern, webgebaseerd platform voor het delen van bestanden dat AirDrop-achtige overdrachten naar elk apparaat en besturingssysteem brengt. Met behulp van WebRTC-technologie reizen bestanden rechtstreeks van afzender naar ontvanger zonder de server aan te raken — de VPS coördineert alleen de verbinding. Open de webinterface op elk apparaat, zie wie er nog meer op het netwerk is en verstuur bestanden met één klik. Geen accounts, geen apps, geen groottelimieten.

Zelf PairDrop hosten geeft je huis of kantoor een permanente, altijd toegankelijke hub voor het delen van bestanden, beschermd door HTTPS via Traefik. Bestanden gaan nooit via opslag van derden, overdrachten vinden plaats met volledige lokale netwerksnelheden en de zelf-gehoste aanpak betekent geen kosten per bestand of bandbreedte, ongeacht hoeveel je team deelt.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van PairDrop

Peer-to-peer via WebRTC

Bestanden worden direct overgedragen tussen apparaten met volledige netwerksnelheid — de server bemiddelt alleen de verbinding, dus je gegevens worden nooit opgeslagen in tijdelijke opslag.

Geen installatie nodig

Werkt in elke moderne browser op Windows, macOS, Linux, iOS en Android — gebruikers bezoeken gewoon de URL en kunnen meteen beginnen met delen.

Automatische apparaatontdekking

Apparaten op hetzelfde netwerk verschijnen automatisch in de interface, waardoor het eenvoudig is om een ontvanger te selecteren zonder adressen of koppelingscodes in te typen.

Geen bestandslimieten

PairDrop legt geen beperkingen op aan bestandsgrootte of typefilters, zodat je alles kunt delen, van kleine tekstfragmenten tot grote videobestanden, zonder omwegen.

QR-codekoppeling

Scan een QR-code om mobiele apparaten direct te verbinden, zodat je geen netwerkadressen hoeft te typen bij het delen tussen telefoons en computers.

Waarom PairDrop op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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