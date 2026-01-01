Implementeer PairDrop met één-klik-installatie.
Browsergebaseerd AirDrop-alternatief voor directe peer-to-peer bestandsoverdrachten tussen alle apparaten op je netwerk, geen app-installatie vereist.
Kies een VPS-plan voor PairDrop
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PairDrop kunt bouwen
PairDrop is een modern, webgebaseerd platform voor het delen van bestanden dat AirDrop-achtige overdrachten naar elk apparaat en besturingssysteem brengt. Met behulp van WebRTC-technologie reizen bestanden rechtstreeks van afzender naar ontvanger zonder de server aan te raken — de VPS coördineert alleen de verbinding. Open de webinterface op elk apparaat, zie wie er nog meer op het netwerk is en verstuur bestanden met één klik. Geen accounts, geen apps, geen groottelimieten.
Zelf PairDrop hosten geeft je huis of kantoor een permanente, altijd toegankelijke hub voor het delen van bestanden, beschermd door HTTPS via Traefik. Bestanden gaan nooit via opslag van derden, overdrachten vinden plaats met volledige lokale netwerksnelheden en de zelf-gehoste aanpak betekent geen kosten per bestand of bandbreedte, ongeacht hoeveel je team deelt.
Belangrijkste kenmerken van PairDrop
Peer-to-peer via WebRTC
Bestanden worden direct overgedragen tussen apparaten met volledige netwerksnelheid — de server bemiddelt alleen de verbinding, dus je gegevens worden nooit opgeslagen in tijdelijke opslag.
Geen installatie nodig
Werkt in elke moderne browser op Windows, macOS, Linux, iOS en Android — gebruikers bezoeken gewoon de URL en kunnen meteen beginnen met delen.
Automatische apparaatontdekking
Apparaten op hetzelfde netwerk verschijnen automatisch in de interface, waardoor het eenvoudig is om een ontvanger te selecteren zonder adressen of koppelingscodes in te typen.
Geen bestandslimieten
PairDrop legt geen beperkingen op aan bestandsgrootte of typefilters, zodat je alles kunt delen, van kleine tekstfragmenten tot grote videobestanden, zonder omwegen.
QR-codekoppeling
Scan een QR-code om mobiele apparaten direct te verbinden, zodat je geen netwerkadressen hoeft te typen bij het delen tussen telefoons en computers.
Waarom PairDrop op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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