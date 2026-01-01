Implementeer InfluxDB 2 met één klik installatie.
Uniform tijdreeksplatform dat database, visualisatie, waarschuwingen en gegevensverwerking combineert in één enkele applicatie.
Kies een VPS-plan voor InfluxDB 2
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met InfluxDB 2 kunt bouwen
InfluxDB 2 is een speciaal gebouwd tijdreeksplatform dat inname, opslag, querying, visualisatie en waarschuwingen in één applicatie afhandelt. Gebouwd op de TSM-opslagengine met de Flux-querytaal, zorgt het voor een hoge doorvoer van data-inname en efficiënte compressie, naast een moderne web-UI — waardoor de noodzaak om afzonderlijke tools zoals Grafana of Kapacitor te integreren voor basis observeerbaarheidsworkflows wordt weggenomen.
InfluxDB 2 zelf hosten op je eigen VPS elimineert prijzen per datapunt en kosten voor data-uitvoer die gebruikelijk zijn bij beheerde cloudoplossingen. Je krijgt voorspelbare kosten voor IoT-apparaatvloten, infrastructuurbewaking en financiële datapijplijnen, ongeacht het innamevolume, met permanente opslag voor jaren aan historische telemetrie.
Belangrijkste kenmerken van InfluxDB 2
Flux Querytaal
Flux is een functionele scripttaal die speciaal is ontworpen voor tijdreeksdata, en die transformaties, aggregaties en joins van meerdere bronnen mogelijk maakt in één enkele query.
Geïntegreerde Web-UI
De ingebouwde interface omvat een visuele querybouwer, dashboardeditor en dataverkenner, zodat er geen extern visualisatiehulpmiddel nodig is om aan de slag te gaan.
Ingebouwde waarschuwingen
Configureer drempel- en deadman-controles direct in InfluxDB 2 met notificatie-eindpunten voor Slack, PagerDuty, HTTP-webhooks en meer.
Taakengine
Plan Flux-scripts voor downsampling, ETL-transformaties en gegevensaggregatie zonder externe cron-taken of afzonderlijke pijplijndiensten.
Token-gebaseerd toegangsbeheer
Granulaire lees-/schrijftokens, toegespitst op specifieke buckets, maken gedetailleerde toegangscontrole mogelijk voor meerdere teams en applicaties die één instantie delen.
Waarom InfluxDB 2 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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