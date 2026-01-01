InfluxDB 2 is een speciaal gebouwd tijdreeksplatform dat inname, opslag, querying, visualisatie en waarschuwingen in één applicatie afhandelt. Gebouwd op de TSM-opslagengine met de Flux-querytaal, zorgt het voor een hoge doorvoer van data-inname en efficiënte compressie, naast een moderne web-UI — waardoor de noodzaak om afzonderlijke tools zoals Grafana of Kapacitor te integreren voor basis observeerbaarheidsworkflows wordt weggenomen.

InfluxDB 2 zelf hosten op je eigen VPS elimineert prijzen per datapunt en kosten voor data-uitvoer die gebruikelijk zijn bij beheerde cloudoplossingen. Je krijgt voorspelbare kosten voor IoT-apparaatvloten, infrastructuurbewaking en financiële datapijplijnen, ongeacht het innamevolume, met permanente opslag voor jaren aan historische telemetrie.