Implementeer Typesense met een Ã©Ã©n-klik-installatie.
Snelle open source zoekmachine met typo-tolerantie, facetering en directe resultaten als alternatief voor Elasticsearch en Algolia.
Kies een VPS-plan voor Typesense
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Typesense kunt bouwen
Typesense is een moderne, ontwikkelaarsvriendelijke zoekmachine, gebouwd voor snelheid en eenvoud. Het levert zoekresultaten in minder dan een milliseconde met ingebouwde tolerantie voor typefouten, intelligente ranking, gefacetteerd filteren en geo-zoeken â€” zonder de operationele complexiteit van Elasticsearch.
Typesense zelf hosten op een VPS geeft je een dedicated zoek-backend zonder kosten per zoekopdracht en volledige controle over indexering, schema-ontwerp en rankingconfiguratie. Het is ontworpen als een kosteneffectief alternatief voor Algolia voor ontwikkelaars die krachtige, productieklare zoekmogelijkheden willen zonder SaaS-prijzen op schaal te betalen.
Belangrijkste kenmerken van Typesense
Typefouttolerante zoekfunctie
Corrigeert automatisch spelfouten in zoekopdrachten, zodat gebruikers altijd resultaten vinden, zelfs met onvolmaakte invoer.
Directe resultaten
In-geheugenindexering levert query-antwoorden in sub-milliseconden voor een snelle, responsieve zoekervaring.
Gefacetteerde filtering
Laat gebruikers resultaten verfijnen op categorie, prijsbereik, beoordeling of elk aangepast veld met ingebouwde facetondersteuning.
Geo-zoeken
Zoek en filter gegevens op geografische nabijheid met behulp van breedtegraad- en lengtegraadvelden met straalquery's.
Eenvoudige API
Een schone REST API en officiÃ«le clientbibliotheken voor JavaScript, Python, Ruby, Go en PHP maken integratie eenvoudig.
Waarom Typesense op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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