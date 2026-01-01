Implementeer RustFS met één-klikinstallatie.
S3-compatibele gedistribueerde objectopslag gebouwd in Rust voor AI-workloads, datalakes en cloud-native applicaties.
Kies een VPS-plan voor RustFS
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RustFS kunt bouwen
RustFS is een krachtig, gedistribueerd objectopslagsysteem dat volledig in Rust is gebouwd. Het biedt volledige Amazon S3 API-compatibiliteit, gecombineerd met de geheugenveiligheidsgaranties van Rust en ruwe prestaties die traditionele oplossingen overtreffen. Ontworpen voor data lakes, AI/ML-pijplijnen en big data-workloads, gebruikt RustFS erasure coding om te beschermen tegen gegevensverlies en bitrot-detectie om langdurige gegevensintegriteit te waarborgen.
Door RustFS zelf te hosten op je eigen VPS, heb je je objectopslaginfrastructuur volledig onder controle — geen kosten per GB, geen uitgaande kosten en geen vendor lock-in. De ingebouwde webconsole stelt je in staat om buckets te beheren, toegangsbeleid te configureren en opslaggebruik te monitoren zonder dat er extra tooling nodig is.
Belangrijkste kenmerken van RustFS
S3 API-compatibel
Werkt met elke S3-compatibele client, SDK of tool — migreer bestaande workflows zonder codewijzigingen.
Wiscodering
Verspreidt gegevens over meerdere volumes met redundantie, zodat opslag intact blijft, zelfs wanneer individuele schijven uitvallen.
Webbeheerconsole
Browsergebaseerde interface voor het aanmaken van buckets, het beheren van toegangssleutels, het instellen van levenscyclusbeleid en het monitoren van opslaggebruik.
Hoge prestaties
Gebouwd in Rust voor geheugenveiligheid en snelheid — uit benchmarks blijkt tot wel 2,3× hogere doorvoer dan alternatieven voor workloads met kleine objecten.
Evenementmeldingen
Activeer webhooks op bucketgebeurtenissen, zoals het aanmaken en verwijderen van objecten, om te integreren met downstream verwerkingspijplijnen.
Identiteitsintegratie
Ondersteunt OIDC/OpenID Connect en OpenStack Keystone voor single sign-on voor bedrijven en multi-tenant implementaties.
Waarom RustFS op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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