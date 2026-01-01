RustFS is een krachtig, gedistribueerd objectopslagsysteem dat volledig in Rust is gebouwd. Het biedt volledige Amazon S3 API-compatibiliteit, gecombineerd met de geheugenveiligheidsgaranties van Rust en ruwe prestaties die traditionele oplossingen overtreffen. Ontworpen voor data lakes, AI/ML-pijplijnen en big data-workloads, gebruikt RustFS erasure coding om te beschermen tegen gegevensverlies en bitrot-detectie om langdurige gegevensintegriteit te waarborgen.

Door RustFS zelf te hosten op je eigen VPS, heb je je objectopslaginfrastructuur volledig onder controle — geen kosten per GB, geen uitgaande kosten en geen vendor lock-in. De ingebouwde webconsole stelt je in staat om buckets te beheren, toegangsbeleid te configureren en opslaggebruik te monitoren zonder dat er extra tooling nodig is.