Implementeer Remmina met Ã©Ã©n-klik-installatie.
Multi-protocol remote desktop-client die RDP, VNC, SSH en SPICE ondersteunt, toegankelijk vanaf elke webbrowser.
Kies een VPS-plan voor Remmina
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Remmina kunt bouwen
Remmina is een veelzijdige remote desktop-client die RDP-, VNC-, SSH- en SPICE-protocollen ondersteunt binnen Ã©Ã©n applicatie, geleverd via een browsergebaseerde interface. Door Remmina te containeriseren op een VPS, krijg je toegang tot Windows-servers, Linux-desktops en virtuele machines vanaf elk apparaat â€” beheerde laptops, tablets of openbare computers â€” zonder native clients te installeren of software per apparaat te configureren.
Het centraliseren van Remmina op een VPS creÃ«ert een veilige jump host waar verbindingsprofielen en inloggegevens worden opgeslagen op gecontroleerde infrastructuur in plaats van verspreid over eindpuntapparaten. Teams profiteren van gedeelde, consistent geconfigureerde toegang tot alle externe systemen, en nieuwe leden kunnen onmiddellijk verbinding maken met elke vereiste server zonder individuele installatie.
Belangrijkste kenmerken van Remmina
Multiprotocoltoegang
Maak verbinding via RDP, VNC, SSH of SPICE vanaf dezelfde interface, voor Windows-servers, Linux-desktops en KVM-virtuele machines op Ã©Ã©n plek.
Browsergebaseerde interface
Krijg toegang tot systemen op afstand vanaf elk apparaat met een webbrowser â€” geen native clientinstallatie vereist op beheerde laptops, tablets of gedeelde werkstations.
Opgeslagen Verbindingsprofielen
Sla verbindingsgegevens en inloggegevens op voor elk extern systeem, zodat teams direct verbinding kunnen maken zonder hostnamen en authenticatiegegevens opnieuw in te voeren.
Klembord en bestandsoverdracht
Deel klembordinhoud en draag bestanden over tussen je lokale sessie en externe systemen via ondersteunde protocollen voor naadloze cross-machine workflows.
Gecentraliseerde Credentialopslag
Bewaar wachtwoorden voor toegang op afstand op een veilige VPS-infrastructuur in plaats van op eindpuntapparaten die verloren, gestolen of gecompromitteerd kunnen raken.
Waarom Remmina op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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