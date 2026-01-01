Tot wel 69% korting op Remmina

Implementeer Remmina met Ã©Ã©n-klik-installatie.

Multi-protocol remote desktop-client die RDP, VNC, SSH en SPICE ondersteunt, toegankelijk vanaf elke webbrowser.

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AI-beheerde VPS
â‚¬5,49/mnd
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KVM 1
â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
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Wordt verlengd voor â‚¬ 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
â‚¬21,99
â‚¬7,79/mnd
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Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
â‚¬64,99
â‚¬21,99/mnd
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Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
â‚¬21,99
â‚¬7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
â‚¬64,99
â‚¬21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Remmina kunt bouwen

Remmina is een veelzijdige remote desktop-client die RDP-, VNC-, SSH- en SPICE-protocollen ondersteunt binnen Ã©Ã©n applicatie, geleverd via een browsergebaseerde interface. Door Remmina te containeriseren op een VPS, krijg je toegang tot Windows-servers, Linux-desktops en virtuele machines vanaf elk apparaat â€” beheerde laptops, tablets of openbare computers â€” zonder native clients te installeren of software per apparaat te configureren.

Het centraliseren van Remmina op een VPS creÃ«ert een veilige jump host waar verbindingsprofielen en inloggegevens worden opgeslagen op gecontroleerde infrastructuur in plaats van verspreid over eindpuntapparaten. Teams profiteren van gedeelde, consistent geconfigureerde toegang tot alle externe systemen, en nieuwe leden kunnen onmiddellijk verbinding maken met elke vereiste server zonder individuele installatie.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Remmina

Multiprotocoltoegang

Maak verbinding via RDP, VNC, SSH of SPICE vanaf dezelfde interface, voor Windows-servers, Linux-desktops en KVM-virtuele machines op Ã©Ã©n plek.

Browsergebaseerde interface

Krijg toegang tot systemen op afstand vanaf elk apparaat met een webbrowser â€” geen native clientinstallatie vereist op beheerde laptops, tablets of gedeelde werkstations.

Opgeslagen Verbindingsprofielen

Sla verbindingsgegevens en inloggegevens op voor elk extern systeem, zodat teams direct verbinding kunnen maken zonder hostnamen en authenticatiegegevens opnieuw in te voeren.

Klembord en bestandsoverdracht

Deel klembordinhoud en draag bestanden over tussen je lokale sessie en externe systemen via ondersteunde protocollen voor naadloze cross-machine workflows.

Gecentraliseerde Credentialopslag

Bewaar wachtwoorden voor toegang op afstand op een veilige VPS-infrastructuur in plaats van op eindpuntapparaten die verloren, gestolen of gecompromitteerd kunnen raken.

Waarom Remmina op Hostinger draaien?

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, AziÃ« en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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Gad Iradufasha

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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