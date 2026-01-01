Remmina is een veelzijdige remote desktop-client die RDP-, VNC-, SSH- en SPICE-protocollen ondersteunt binnen Ã©Ã©n applicatie, geleverd via een browsergebaseerde interface. Door Remmina te containeriseren op een VPS, krijg je toegang tot Windows-servers, Linux-desktops en virtuele machines vanaf elk apparaat â€” beheerde laptops, tablets of openbare computers â€” zonder native clients te installeren of software per apparaat te configureren.

Het centraliseren van Remmina op een VPS creÃ«ert een veilige jump host waar verbindingsprofielen en inloggegevens worden opgeslagen op gecontroleerde infrastructuur in plaats van verspreid over eindpuntapparaten. Teams profiteren van gedeelde, consistent geconfigureerde toegang tot alle externe systemen, en nieuwe leden kunnen onmiddellijk verbinding maken met elke vereiste server zonder individuele installatie.