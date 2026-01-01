Implementeer Slink met één-klik installatie.
Privacy-gericht zelfgehost platform voor het delen van afbeeldingen met automatische EXIF-stripping en configureerbare compressie.
Kies een VPS-plan voor Slink
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Slink kunt bouwen
Slink is een zelfgehost platform voor het delen van afbeeldingen, gebouwd rond privacy, eigendom en transparantie. In tegenstelling tot commerciële afbeeldingshosts die uploads scannen voor advertenties, brede licentierechten claimen of willekeurige inhoudsbeleidsregels opleggen, zorgt Slink ervoor dat je volledige controle behoudt over je visuele inhoud — lokaal op je eigen server opgeslagen zonder toegang van derden.
Slink zelf hosten op je VPS betekent dat je afbeeldingen je infrastructuur nooit verlaten. Automatische EXIF-metadatastripping verwijdert GPS-coördinaten, apparaatinformatie en tijdstempels van elke upload, waardoor privacy standaard wordt beschermd. Met configureerbare compressie, goedkeuringsworkflows voor gebruikers en wachtwoordbeleid biedt Slink een professionele omgeving voor het delen van afbeeldingen op jouw eigen voorwaarden.
Belangrijkste kenmerken van Slink
EXIF-metadata verwijderen
Verwijdert automatisch GPS-coördinaten, apparaatinformatie en tijdstempels van elke geüploade afbeelding om de privacy standaard te beschermen.
Configureerbare compressie
Stel de compressiekwaliteit en uploadgroottelimieten in om een balans te vinden tussen beeldgetrouwheid en opslagefficiëntie voor jouw specifieke gebruiksscenario.
Gebruikersbeheer
Optionele goedkeuringsworkflows en configureerbaar wachtwoordsterktebeleid laten je bepalen wie afbeeldingen kan uploaden en delen.
Lokale Opslag
Alle afbeeldingen worden direct op je VPS opgeslagen — geen cloud-buckets, geen CDN's van derden, geen externe afhankelijkheden voor je content.
Unieke deelbare URL's
Elke upload ontvangt een unieke URL voor eenvoudig delen, waardoor ontvangers direct toegang krijgen zonder dat accounts of app-installaties nodig zijn.
Waarom Slink op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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