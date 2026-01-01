Slink is een zelfgehost platform voor het delen van afbeeldingen, gebouwd rond privacy, eigendom en transparantie. In tegenstelling tot commerciële afbeeldingshosts die uploads scannen voor advertenties, brede licentierechten claimen of willekeurige inhoudsbeleidsregels opleggen, zorgt Slink ervoor dat je volledige controle behoudt over je visuele inhoud — lokaal op je eigen server opgeslagen zonder toegang van derden.

Slink zelf hosten op je VPS betekent dat je afbeeldingen je infrastructuur nooit verlaten. Automatische EXIF-metadatastripping verwijdert GPS-coördinaten, apparaatinformatie en tijdstempels van elke upload, waardoor privacy standaard wordt beschermd. Met configureerbare compressie, goedkeuringsworkflows voor gebruikers en wachtwoordbeleid biedt Slink een professionele omgeving voor het delen van afbeeldingen op jouw eigen voorwaarden.