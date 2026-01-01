Implementeer Mail-Archiver als één-klik installatie.
Zelfgehost e-mailarchiveringsplatform dat verbinding maakt met elke IMAP- of Microsoft 365-mailbox en elk bericht lokaal bewaart.
Kies een VPS-plan voor Mail-Archiver
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mail-Archiver kunt bouwen
Mail-Archiver is een open-source e-mailarchiverings- en zoekplatform gebouwd op ASP.NET Core en PostgreSQL. Het maakt verbinding met IMAP- en Microsoft 365-accounts via de Graph API, en synchroniseert e-mails automatisch volgens een configureerbaar schema, zodat je altijd een doorzoekbare, lokale kopie hebt van elk bericht en elke bijlage.
Door je e-mailarchief zelf te hosten, krijg je volledige controle over compliance, audit trails en langetermijnopslag — geen cloudtoegang van derden, geen kosten per mailbox en geen afhankelijkheid van het bewaarbeleid van je e-mailprovider. E-mails kunnen worden geëxporteerd als .mbox- of .eml-archieven, teruggezet naar elke mailbox, of binnen enkele seconden worden doorzocht over jaren aan geschiedenis.
Belangrijkste kenmerken van Mail-Archiver
IMAP en M365-synchronisatie
Archiveert automatisch e-mails van elke IMAP- of Microsoft 365-mailbox volgens een configureerbaar schema, zodat je lokale kopie altijd up-to-date blijft.
Volledige tekst zoeken
Doorzoek direct alle gearchiveerde e-mails en bijlagen, met filters op afzender, datumbereik en mailbox.
Exporteren en herstellen
Exporteer complete mailboxen als .mbox- of gezipte .eml-bestanden, of herstel geselecteerde e-mails terug naar elke doelmailbox.
Multi-usertoegang
Beheer meerdere gebruikers met beheerders-, zelfbeheerder- en standaardrollen, elk met machtigingen per account en een volledig toegangslogboek.
Bewaarbeleid
Verwijder automatisch e-mails van de bronmailserver na een ingesteld aantal dagen, terwijl het lokale archief intact blijft.
MBox- en EML-import
Importeer bestaande .mbox- of .eml-archieven tot 10 GB om te migreren van andere e-mailclients of archiveringstools.
Waarom Mail-Archiver op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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