Mail-Archiver is een open-source e-mailarchiverings- en zoekplatform gebouwd op ASP.NET Core en PostgreSQL. Het maakt verbinding met IMAP- en Microsoft 365-accounts via de Graph API, en synchroniseert e-mails automatisch volgens een configureerbaar schema, zodat je altijd een doorzoekbare, lokale kopie hebt van elk bericht en elke bijlage.

Door je e-mailarchief zelf te hosten, krijg je volledige controle over compliance, audit trails en langetermijnopslag — geen cloudtoegang van derden, geen kosten per mailbox en geen afhankelijkheid van het bewaarbeleid van je e-mailprovider. E-mails kunnen worden geëxporteerd als .mbox- of .eml-archieven, teruggezet naar elke mailbox, of binnen enkele seconden worden doorzocht over jaren aan geschiedenis.