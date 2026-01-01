Implementeer MLflow met één-klik-installatie.
Open-sourceplatform voor het volgen van ML-experimenten, het beheren van modellen en het monitoren van LLM-applicaties in productie.
Kies een VPS-plan voor MLflow
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met MLflow kunt bouwen
MLflow is het grootste open-source AI-engineeringplatform, met meer dan 60 miljoen maandelijkse downloads. Het omvat de complete machine learning-levenscyclus: het loggen van experimentparameters en -metrieken, het vergelijken van runs tussen configuraties, het registreren van modellen voor implementatie en het beheren van hun voortgang door staging- en productieomgevingen. Natuurlijk ondersteund door PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain en tientallen andere ML-frameworks via autologging, vereist het minimale codewijzigingen om te implementeren.
Versie 3 breidt MLflow uit naar het LLM-tijdperk met OpenTelemetry-gebaseerde gedistribueerde tracing voor agents en LLM-aanroepen, systematische evaluatie met meer dan 50 ingebouwde beoordelaars, een promptregister met volledige lineage-tracking en een AI Gateway die verkeer routeert over OpenAI, Anthropic en andere providers met snelheidsbeperking en kostenbeheer. Zelf-hosting houdt alle traces, artefacten en modelmetadata op infrastructuur die je beheert.
Belangrijkste kenmerken van MLflow
Experimenttracking
Leg parameters, metingen, tags en artefacten vast voor elke trainingsrun. Vergelijk experimenten naast elkaar om de beste modelconfiguratie te identificeren.
Model Register
ML-modellen centraal beheren binnen staging en productie, met versiegeschiedenis, goedkeuringsworkflows en toegangscontroles op teamniveau.
LLM en Agenttracering
Leg volledige op OpenTelemetry-gebaseerde traces vast van elke LLM-aanroep en agentstap. Los problemen op met latentie, tokenkosten en uitvoerkwaliteit in productie.
LLM-evaluatie
Voer systematische evaluaties uit met behulp van meer dan 50 ingebouwde meetwaarden en LLM-beoordelaars. Houd kwaliteitsregressies bij voordat ze productgebruikers bereiken.
Promptregister
Beheer, test en implementeer prompts met volledige herkomstregistratie. Optimaliseer prompts automatisch met behulp van geavanceerde algoritmes om de taakprestaties te verbeteren.
AI-gateway
Routeer LLM-verzoeken via OpenAI, Anthropic en andere providers via een uniforme OpenAI-compatibele API met snelheidsbeperking en kostenbeheer.
Waarom MLflow op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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