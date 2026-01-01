MLflow is het grootste open-source AI-engineeringplatform, met meer dan 60 miljoen maandelijkse downloads. Het omvat de complete machine learning-levenscyclus: het loggen van experimentparameters en -metrieken, het vergelijken van runs tussen configuraties, het registreren van modellen voor implementatie en het beheren van hun voortgang door staging- en productieomgevingen. Natuurlijk ondersteund door PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain en tientallen andere ML-frameworks via autologging, vereist het minimale codewijzigingen om te implementeren.

Versie 3 breidt MLflow uit naar het LLM-tijdperk met OpenTelemetry-gebaseerde gedistribueerde tracing voor agents en LLM-aanroepen, systematische evaluatie met meer dan 50 ingebouwde beoordelaars, een promptregister met volledige lineage-tracking en een AI Gateway die verkeer routeert over OpenAI, Anthropic en andere providers met snelheidsbeperking en kostenbeheer. Zelf-hosting houdt alle traces, artefacten en modelmetadata op infrastructuur die je beheert.