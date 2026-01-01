Implementeer Movary met één-klik installatie.
Zelfgehoste tracker voor filmkijkgeschiedenis met Plex, Jellyfin, Emby en Trakt scrobbling en uitgebreide statistieken.
Kies een VPS-plan voor Movary
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Movary kunt bouwen
Movary is een gratis, open-source webapplicatie die specifiek is gebouwd voor filmliefhebbers die volledige controle willen over hun kijkgeschiedenis. Het haalt metadata op van The Movie Database en IMDb, houdt elke afspeelbeurt bij met tijdstempels en beoordelingen, en toont diepgaande statistieken over de acteurs, regisseurs, genres, talen en decennia die jouw smaak bepalen.
Movary zelf hosten op een VPS houdt je kijkgeschiedenis privé en draagbaar, met imports van Trakt, Letterboxd en Netflix, plus automatische scrobbling van Plex, Jellyfin, Emby en Kodi. In tegenstelling tot commerciële trackers is er geen advertentietargeting, geen prijs per gebruiker, en verlaten je kijkgegevens nooit je server.
Belangrijkste kenmerken van Movary
Plex en Jellyfin scrobbelen
Registreer automatisch elke bekeken film in Plex, Jellyfin, Emby of Kodi zonder handmatig afspelen te markeren.
Gedetailleerde kijkstatistieken
Bekijk jouw topacteurs, topregisseurs, topgenres, toptalen en topdecennia met grafieken die visualiseren hoe jouw smaak zich door de tijd heen ontwikkelt.
Trakt en Letterboxd import
Neem je bestaande kijkgeschiedenis mee van Trakt, Letterboxd of Netflix vanaf dag één, in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.
Beoordelingen en persoonlijke notities
Beoordeel elke film met persoonlijke scores en notities om een beeld te vormen van films die je al hebt gezien.
Installeerbare web app
Installeer Movary als een progressieve web app op telefoons en desktops voor een native gevoel zonder een appstore.
Multi-gebruikersondersteuning
Deel één server met vrienden of familie, terwijl je elk profiel, met een eigen kijklijst, beoordelingen en statistieken, volledig geïsoleerd houdt.
Waarom Movary op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
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