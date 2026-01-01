Implementeer Plex met één klik installatie.
De populairste zelf-gehoste mediaserver ter wereld voor het streamen van films, series, muziek en foto's naar elk apparaat.
Kies een VPS-plan voor Plex
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plex kunt bouwen
Plex transformeert jouw persoonlijke mediacollectie in een verfijnde streamingservice die kan wedijveren met Netflix of Spotify. Het haalt automatisch posterafbeeldingen, beschrijvingen, castdetails en beoordelingen op voor jouw films, tv-series en muziek — waardoor ruwe bestanden veranderen in een prachtig georganiseerde bibliotheek die toegankelijk is vanaf elk apparaat of elke locatie.
Plex zelf hosten op jouw eigen VPS geeft je 24/7 beschikbaarheid zonder afhankelijk te zijn van de uptime van je thuisinternet, een dedicated CPU voor soepele transcodering van meerdere gelijktijdige streams, en enterprise-grade uploadbandbreedte zodat externe toegang nooit buffert — zelfs bij 4K-content.
Belangrijkste kenmerken van Plex
Universele apparaatondersteuning
Native apps voor iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, smart-tv's, gameconsoles en webbrowsers zorgen ervoor dat je bibliotheek bereikbaar is vanaf elk scherm dat je bezit.
Automatische Metadata
Plex haalt automatisch posterafbeeldingen, beoordelingen, castinformatie en beschrijvingen op van TMDb, TVDb en MusicBrainz, waardoor onbewerkte bestanden worden omgezet in een professioneel gecatalogiseerde collectie.
Hardwaretranscodering
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC en AMD AMF-versnelling zetten video in realtime om, zodat elk apparaat elk formaat kan afspelen zonder buffering of kwaliteitsverlies.
Live TV en DVR
Koppel Plex met een compatibele tuner om etheruitzendingen op te nemen, waarmee je een persoonlijke DVR creëert die kabel vervangt door gratis lokale zenders en uitgesteld kijken.
Beheerde gebruikersaccounts
Maak aparte profielen voor elk gezinslid met individuele kijkgeschiedenis, ouderlijk toezicht en filters voor inhoudsbeoordeling — alles beheerd vanuit één beheerpaneel.
Waarom Plex op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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