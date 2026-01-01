Plex transformeert jouw persoonlijke mediacollectie in een verfijnde streamingservice die kan wedijveren met Netflix of Spotify. Het haalt automatisch posterafbeeldingen, beschrijvingen, castdetails en beoordelingen op voor jouw films, tv-series en muziek — waardoor ruwe bestanden veranderen in een prachtig georganiseerde bibliotheek die toegankelijk is vanaf elk apparaat of elke locatie.

Plex zelf hosten op jouw eigen VPS geeft je 24/7 beschikbaarheid zonder afhankelijk te zijn van de uptime van je thuisinternet, een dedicated CPU voor soepele transcodering van meerdere gelijktijdige streams, en enterprise-grade uploadbandbreedte zodat externe toegang nooit buffert — zelfs bij 4K-content.