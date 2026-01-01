Implementeer Galaxy met één-klik-installatie.
Open-source webplatform voor toegankelijke, reproduceerbare bio-informatica analyses en data-intensieve wetenschappelijke workflows.
Kies een VPS-plan voor Galaxy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Galaxy kunt bouwen
Galaxy is een open-source webplatform dat onderzoekers in staat stelt data-intensieve biomedische analyses uit te voeren, te delen en te reproduceren zonder een regel code te schrijven. Gebruikt door duizenden laboratoria wereldwijd, bundelt het duizenden commandoregeltools achter een uniforme browserinterface, zodat wetenschappers complexe bio-informatica-pijplijnen kunnen bouwen, elke parameter kunnen volgen en maanden later exact dezelfde analyse opnieuw kunnen uitvoeren.
Galaxy zelf hosten op je eigen VPS houdt gevoelige sequentiedata, patiëntcohorten en ongepubliceerde workflows volledig onder jouw controle, zonder kosten per taak en zonder wachttijden in de wachtrij van een gedeelde server. Deze template levert een enkele alles-in-één container met Galaxy, PostgreSQL en nginx vooraf geconfigureerd voor een directe single-tenant implementatie.
Belangrijkste kenmerken van Galaxy
Reproduceerbare werkstromen
Leg elke tool, parameter en datasetversie vast, zodat elke analyse bit voor bit maanden of jaren later opnieuw kan worden uitgevoerd.
Visuele pijplijneditor
Stel meerstaps bio-informatica-pijplijnen samen op een drag-and-drop canvas zonder te scripten in Bash of Snakemake.
Duizenden tools
Installeer goedgekeurde tools uit de Galaxy Tool Shed die betrekking hebben op genomica, proteomica, metabolomica, beeldvorming en machine learning.
Interactieve notitieboeken
Start Jupyter, RStudio en andere interactieve omgevingen rechtstreeks tegen je Galaxy-geschiedenissen en datasets.
Geschiedenis en delen
Organiseer elke analyserun in een versiebeheerde geschiedenis die kan worden gedeeld, gepubliceerd of geïmporteerd door medewerkers met één klik.
Conda-afhankelijkheidsresolutie
Hulpmiddelen lossen hun afhankelijkheden automatisch op via Conda en BioContainers, waardoor omgevingsconflicten worden vermeden.
Waarom Galaxy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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