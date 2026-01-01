Galaxy is een open-source webplatform dat onderzoekers in staat stelt data-intensieve biomedische analyses uit te voeren, te delen en te reproduceren zonder een regel code te schrijven. Gebruikt door duizenden laboratoria wereldwijd, bundelt het duizenden commandoregeltools achter een uniforme browserinterface, zodat wetenschappers complexe bio-informatica-pijplijnen kunnen bouwen, elke parameter kunnen volgen en maanden later exact dezelfde analyse opnieuw kunnen uitvoeren.

Galaxy zelf hosten op je eigen VPS houdt gevoelige sequentiedata, patiëntcohorten en ongepubliceerde workflows volledig onder jouw controle, zonder kosten per taak en zonder wachttijden in de wachtrij van een gedeelde server. Deze template levert een enkele alles-in-één container met Galaxy, PostgreSQL en nginx vooraf geconfigureerd voor een directe single-tenant implementatie.