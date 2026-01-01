Jaeger is een CNCF graduated project voor end-to-end gedistribueerde tracing, oorspronkelijk gebouwd bij Uber om duizenden microservices te monitoren. Het legt vast hoe verzoeken zich door je systeem verspreiden — en onthult serviceafhankelijkheden, timingproblemen, foutpropagatie en latentieknelpunten die onzichtbaar zijn met alleen traditionele logging. Deze implementatie ondersteunt OpenTelemetry Protocol (OTLP) out-of-the-box voor compatibiliteit met moderne instrumentatiebibliotheken.

Door Jaeger zelf te hosten, blijven traceergegevens — die vaak gebruikersidentificatie, databasequery's en interne API-details bevatten — volledig op je eigen infrastructuur. Je vermijdt prijzen per trace van commerciële APM-leveranciers en behoudt volledige controle over retentie en toegang, met voorspelbare kosten die schalen met je VPS in plaats van met je verkeersvolume.