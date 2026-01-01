Implementeer Jaeger met één-klik installatie.
Open source gedistribueerd tracingplatform voor het monitoren van verzoekstromen en het diagnosticeren van prestatieproblemen in microservice-architecturen.
Kies een VPS-plan voor Jaeger
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Jaeger kunt bouwen
Jaeger is een CNCF graduated project voor end-to-end gedistribueerde tracing, oorspronkelijk gebouwd bij Uber om duizenden microservices te monitoren. Het legt vast hoe verzoeken zich door je systeem verspreiden — en onthult serviceafhankelijkheden, timingproblemen, foutpropagatie en latentieknelpunten die onzichtbaar zijn met alleen traditionele logging. Deze implementatie ondersteunt OpenTelemetry Protocol (OTLP) out-of-the-box voor compatibiliteit met moderne instrumentatiebibliotheken.
Door Jaeger zelf te hosten, blijven traceergegevens — die vaak gebruikersidentificatie, databasequery's en interne API-details bevatten — volledig op je eigen infrastructuur. Je vermijdt prijzen per trace van commerciële APM-leveranciers en behoudt volledige controle over retentie en toegang, met voorspelbare kosten die schalen met je VPS in plaats van met je verkeersvolume.
Belangrijkste kenmerken van Jaeger
OpenTelemetry Ondersteuning
Native OTLP-inname betekent dat elke applicatie die is geïnstrumenteerd met OpenTelemetry SDK's, sporen kan verzenden naar Jaeger zonder aangepaste exporters.
Dienstafhankelijkheidsgrafiek
Automatisch gegenereerde servicegrafieken tonen oproeprelaties en aanvraagvolumes tussen elke service in je architectuur.
Diepgaande Traceringsanalyse
Gedetailleerde traceertijdlijnen splitsen elke span en bewerking op met tijdsduren, tags en logs om trage query's en fouten op te sporen.
Traceringsvergelijking
Vergelijk traces van vóór en na een implementatie om snel prestatieachteruitgang of nieuwe foutpatronen te identificeren die zijn geïntroduceerd door codewijzigingen.
Adaptieve bemonstering
Beheer het traceverzamelingsvolume dynamisch om de observeerbaarheidsdiepte af te wegen tegen de opslag- en opnamekosten in systemen met veel verkeer.
Waarom Jaeger op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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