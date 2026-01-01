jfa-go is een zelf gehoste gebruikersbeheerpartner voor Jellyfin (met secundaire Emby-ondersteuning) die handmatige accountaanmaak vervangt door deelbare uitnodigingslinks. Elke uitnodiging kan een Jellyfin-profiel toepassen dat bibliotheektoegang, transcoderinglimieten en andere serverinstellingen beheert, terwijl opties voor gebruikslimieten, vervaldatums, wachtwoordregels en CAPTCHA beheerders strakke controle geven over wie zich aanmeldt en hoe.

Het zelf hosten van jfa-go naast Jellyfin vermindert de wrijving bij het onboarden van familie, vrienden of betaalde supporters, voegt wachtwoordherstelstromen toe die werken met Jellyfin''s native 'Wachtwoord vergeten'-functie, en verbindt gebruikersmeldingen met Discord, Telegram, Matrix en e-mail zonder gegevens aan externe diensten te geven.