Implementeer jfa-go met één klik.
Gebruikersbeheer op basis van uitnodigingen voor Jellyfin met profielen, wachtwoordresets en meerkanaals meldingen.
Kies een VPS-plan voor jfa-go
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met jfa-go kunt bouwen
jfa-go is een zelf gehoste gebruikersbeheerpartner voor Jellyfin (met secundaire Emby-ondersteuning) die handmatige accountaanmaak vervangt door deelbare uitnodigingslinks. Elke uitnodiging kan een Jellyfin-profiel toepassen dat bibliotheektoegang, transcoderinglimieten en andere serverinstellingen beheert, terwijl opties voor gebruikslimieten, vervaldatums, wachtwoordregels en CAPTCHA beheerders strakke controle geven over wie zich aanmeldt en hoe.
Het zelf hosten van jfa-go naast Jellyfin vermindert de wrijving bij het onboarden van familie, vrienden of betaalde supporters, voegt wachtwoordherstelstromen toe die werken met Jellyfin''s native 'Wachtwoord vergeten'-functie, en verbindt gebruikersmeldingen met Discord, Telegram, Matrix en e-mail zonder gegevens aan externe diensten te geven.
Belangrijkste kenmerken van jfa-go
Registratie op uitnodiging
Genereer deelbare uitnodigingslinks met gebruikslimieten, vervaldatums en Jellyfin-profielen per link, zodat elke gast automatisch de juiste toegang krijgt.
Zelfservicewachtwoordreset
Haak in op de 'Wachtwoord vergeten'-stroom van Jellyfin of bied een 'Mijn account'-pagina aan, zodat gebruikers hun inloggegevens kunnen resetten zonder contact op te nemen met een beheerder.
Meerkanaalsmeldingen
Neem contact op met gebruikers via Discord, Telegram, Matrix of e-mail voor vervalwaarschuwingen, aankondigingen en accountgebeurtenissen met behulp van Markdown-sjablonen.
Bulkgebruikersbeheer
Bekijk elk Jellyfin-account in één dashboard en schakel gebruikers massaal in, uit, verwijder ze of pas hun profielen aan in plaats van één voor één.
Accountvervalregels
Voeg een tijdgebonden vervaldatum toe aan uitnodigingen, zodat proef- of betaalde lidmaatschappen automatisch worden uitgeschakeld of verwijderd na een vaste periode.
Ombi en Jellyseerr synchronisatie
Houd gebruikersnamen, wachtwoorden en contactgegevens gesynchroniseerd tussen jfa-go, Ombi en Jellyseerr, zodat aanvragen gekoppeld blijven aan het juiste account.
Waarom jfa-go op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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