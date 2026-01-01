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Open source BI-platform gebouwd rond dbt dat jouw datamodellen direct verandert in dashboards en grafieken.

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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
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KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Lightdash kunt bouwen

Lightdash is een open source business intelligence-platform dat is ontworpen om native te werken met dbt (data build tool). In plaats van metriekdefinities opnieuw op te bouwen binnen een BI-tool, leest Lightdash je bestaande dbt-modellen, -tests en -documentatie om automatisch een verkenningsinterface en metrieklaag te genereren — waardoor analyselogica versiebeheerd blijft in code, waar het hoort. Teams kunnen dashboards bouwen, ad-hoc query's uitvoeren en rapportleveringen plannen zonder het werk te dupliceren dat al is gedaan in hun dbt-project.

In tegenstelling tot algemene BI-tools betekent de single source of truth-benadering van Lightdash dat wanneer een dbt-model verandert, alle grafieken die erop zijn gebouwd automatisch worden bijgewerkt. Zelf-hosten van Lightdash geeft analyseteams volledige controle over hun data-infrastructuur zonder queryresultaten via cloudplatforms van derden te routeren.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Lightdash

dbt-native metricslaag

Lightdash leest bestaande dbt-modellen, tests en YAML-documentatie om een verkennings-UI te genereren, waardoor de noodzaak wegvalt om metrics opnieuw te definiëren in een aparte BI-tool.

Ad-hoc SQL-verkenner

Voer ad-hoc queries uit op je datawarehouse, direct vanuit de browser, waarbij kolomdefinities en testresultaten automatisch worden opgehaald uit dbt-metadata.

Geplande rapportlevering

Configureer terugkerende dashboardsnapshots die volgens een schema naar e-mail of Slack worden verzonden, zodat belanghebbenden op de hoogte blijven zonder handmatige exports of downloads.

AI-datacopilot

Stel vragen over je gegevens in natuurlijke taal en krijg grafieksuggesties, aangedreven door de metrieklaag die al is gedefinieerd in je dbt-project.

Versiebeheeranalyses

Analysedefinities bevinden zich in dbt-code naast je datamodellen, waardoor wijzigingen in grafieken en statistieken controleerbaar, vergelijkbaar en implementeerbaar worden via standaard Git-workflows.

Waarom Lightdash op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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