Lightdash is een open source business intelligence-platform dat is ontworpen om native te werken met dbt (data build tool). In plaats van metriekdefinities opnieuw op te bouwen binnen een BI-tool, leest Lightdash je bestaande dbt-modellen, -tests en -documentatie om automatisch een verkenningsinterface en metrieklaag te genereren — waardoor analyselogica versiebeheerd blijft in code, waar het hoort. Teams kunnen dashboards bouwen, ad-hoc query's uitvoeren en rapportleveringen plannen zonder het werk te dupliceren dat al is gedaan in hun dbt-project.

In tegenstelling tot algemene BI-tools betekent de single source of truth-benadering van Lightdash dat wanneer een dbt-model verandert, alle grafieken die erop zijn gebouwd automatisch worden bijgewerkt. Zelf-hosten van Lightdash geeft analyseteams volledige controle over hun data-infrastructuur zonder queryresultaten via cloudplatforms van derden te routeren.