Implementeer Lightdash via een één-klik installatie.
Open source BI-platform gebouwd rond dbt dat jouw datamodellen direct verandert in dashboards en grafieken.
Kies een VPS-plan voor Lightdash
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lightdash kunt bouwen
Lightdash is een open source business intelligence-platform dat is ontworpen om native te werken met dbt (data build tool). In plaats van metriekdefinities opnieuw op te bouwen binnen een BI-tool, leest Lightdash je bestaande dbt-modellen, -tests en -documentatie om automatisch een verkenningsinterface en metrieklaag te genereren — waardoor analyselogica versiebeheerd blijft in code, waar het hoort. Teams kunnen dashboards bouwen, ad-hoc query's uitvoeren en rapportleveringen plannen zonder het werk te dupliceren dat al is gedaan in hun dbt-project.
In tegenstelling tot algemene BI-tools betekent de single source of truth-benadering van Lightdash dat wanneer een dbt-model verandert, alle grafieken die erop zijn gebouwd automatisch worden bijgewerkt. Zelf-hosten van Lightdash geeft analyseteams volledige controle over hun data-infrastructuur zonder queryresultaten via cloudplatforms van derden te routeren.
Belangrijkste kenmerken van Lightdash
dbt-native metricslaag
Lightdash leest bestaande dbt-modellen, tests en YAML-documentatie om een verkennings-UI te genereren, waardoor de noodzaak wegvalt om metrics opnieuw te definiëren in een aparte BI-tool.
Ad-hoc SQL-verkenner
Voer ad-hoc queries uit op je datawarehouse, direct vanuit de browser, waarbij kolomdefinities en testresultaten automatisch worden opgehaald uit dbt-metadata.
Geplande rapportlevering
Configureer terugkerende dashboardsnapshots die volgens een schema naar e-mail of Slack worden verzonden, zodat belanghebbenden op de hoogte blijven zonder handmatige exports of downloads.
AI-datacopilot
Stel vragen over je gegevens in natuurlijke taal en krijg grafieksuggesties, aangedreven door de metrieklaag die al is gedefinieerd in je dbt-project.
Versiebeheeranalyses
Analysedefinities bevinden zich in dbt-code naast je datamodellen, waardoor wijzigingen in grafieken en statistieken controleerbaar, vergelijkbaar en implementeerbaar worden via standaard Git-workflows.
Waarom Lightdash op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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