Implementeer RetroAssembly met één-klik-installatie.
Zelfgehoste retrogamebibliotheek en browsergebaseerde emulator die 25+ klassieke consoles ondersteunt met automatische artwork en save states.
Kies een VPS-plan voor RetroAssembly
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RetroAssembly kunt bouwen
RetroAssembly is een zelfgehoste webapplicatie die je browser verandert in een persoonlijke retro gamekast. Upload je ROM-collectie en speel titels van meer dan 25 klassieke platforms — waaronder NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade en Atari — rechtstreeks in de browser, zonder dat er plug-ins of downloads nodig zijn.
Het platform haalt automatisch box-art en gamemetadata op, zodat je bibliotheek eruitziet als een echte collectie in plaats van een bestandslijst. Opslagpunten, gameplay terugspoelen, shader-effecten in retrostijl en mobiele controllers op het scherm zijn allemaal ingebouwd. Zelf-hosten houdt je ROM-collectie op je eigen server, privé en alleen toegankelijk voor accounts die je aanmaakt.
Belangrijkste kenmerken van RetroAssembly
25+ consoleondersteuning
Speel games van NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan en vele andere platforms in de browser.
Automatische kunstwerkdetectie
Hoesjes en gamemetadata worden automatisch opgehaald, zodat je bibliotheek rijke beelden weergeeft in plaats van kale bestandsnamen.
Staten opslaan en terugspoelen
Voortgang opslaan en herstellen op elk moment, met automatische statusmomentopnamen en gameplay terugspoelen op ondersteunde emulators.
Mobielvriendelijke bedieningselementen
Een ingebouwde virtuele controller op het scherm maakt het eenvoudig om op telefoons en tablets te spelen zonder fysieke gamepad.
Retro visuele shaders
Optionele CRT en andere shader-effecten bootsen het uiterlijk van originele hardware-schermen na voor een authentiekere ervaring.
Waarom RetroAssembly op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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