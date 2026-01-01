Implementeer Huginn met één klik installatie.
Zelfgehost automatiseringsplatform voor het bouwen van intelligente monitoring agents die het web in de gaten houden en namens jou actie ondernemen.
Kies een VPS-plan voor Huginn
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Huginn kunt bouwen
Huginn is een open-source automatiseringsplatform waarmee je agents kunt bouwen om websites te monitoren, datawijzigingen te volgen, content te aggregeren en workflows met meerdere stappen uit te voeren — allemaal op je eigen infrastructuur. Zie het als een zelf gehoste IFTTT of Zapier zonder snelheidsbeperkingen en zonder abonnementskosten. Agents kunnen waken over gebeurtenissen, data transformeren en routeren tussen services, meldingen versturen en complexe pipelines coördineren via een visuele webinterface.
Huginn draaien op je VPS betekent dat automatiseringsworkflows betrouwbaar 24/7 worden uitgevoerd met volledige toegang tot interne systemen en privé-databronnen die cloudgebaseerde automatiseringsservices niet kunnen bereiken, terwijl je API-sleutels en bedrijfslogica volledig onder jouw controle blijven.
Belangrijkste kenmerken van Huginn
Aangepaste agentbouwer
Maak monitoring- en automatiseringsagents via een visuele interface zonder code te schrijven, door webservices en databronnen te verbinden in workflows.
Website monitoring
Volg inhoudsveranderingen op elke website en activeer acties wanneer prijzen dalen, nieuws verschijnt of specifieke trefwoorden worden gedetecteerd.
Geplande uitvoering
Voer agents uit volgens cron-achtige schema's of activeer ze door gebeurtenissen, zodat tijdgevoelige automatiseringen hun kans nooit missen.
Gegevenstransformatie
Gegevens filteren, parseren en herformatteren tussen stappen met behulp van ingebouwde transformatie-agents die JSON-, XML- en regex-patronen verwerken.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Op rollen gebaseerde machtigingen laten teams samenwerken aan automatiseringsworkflows zonder gevoelige agentgegevens bloot te stellen.
Waarom Huginn op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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