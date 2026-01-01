Huginn is een open-source automatiseringsplatform waarmee je agents kunt bouwen om websites te monitoren, datawijzigingen te volgen, content te aggregeren en workflows met meerdere stappen uit te voeren — allemaal op je eigen infrastructuur. Zie het als een zelf gehoste IFTTT of Zapier zonder snelheidsbeperkingen en zonder abonnementskosten. Agents kunnen waken over gebeurtenissen, data transformeren en routeren tussen services, meldingen versturen en complexe pipelines coördineren via een visuele webinterface.

Huginn draaien op je VPS betekent dat automatiseringsworkflows betrouwbaar 24/7 worden uitgevoerd met volledige toegang tot interne systemen en privé-databronnen die cloudgebaseerde automatiseringsservices niet kunnen bereiken, terwijl je API-sleutels en bedrijfslogica volledig onder jouw controle blijven.