Implementeer Kaneo met één klik.
Open-source projectmanagementtool ontworpen voor eenvoud, met Kanban-borden, taaktracering en GitHub-integratie.
Kies een VPS-plan voor Kaneo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Kaneo kunt bouwen
Kaneo is een zelfgehoste projectmanagementapplicatie die zich richt op het bieden van wat teams nodig hebben zonder onnodige complexiteit. Het organiseert werk via projecten, taken en kanbanborden, met realtime samenwerking via WebSocket-verbindingen zodat teamleden updates zien zonder de pagina te verversen.
In tegenstelling tot enterprise projectmanagementtools die lagen van zelden gebruikte functies toevoegen, is Kaneo gebouwd rond een minimale interface. Het integreert met GitHub-repositories om codewijzigingen te koppelen aan projecttaken, en ondersteunt GitHub OAuth zodat teams kunnen authenticeren met bestaande ontwikkelaarsaccounts. Alle projectgegevens worden opgeslagen in een PostgreSQL-database op je eigen infrastructuur.
Belangrijkste kenmerken van Kaneo
Kanban Taakborden
Visualiseer projectwerk als verplaatsbare taakkaarten over workflowkolommen, waardoor het hele team een gedeeld overzicht krijgt van wat in uitvoering is en wat voltooid is.
GitHub-integratie
Verbind GitHub-repositories met projecten en synchroniseer codeactiviteit direct in de projecttijdlijn zonder te wisselen tussen tools.
Realtime samenwerking
WebSocket-verbindingen pushen bordupdates direct naar alle actieve teamleden, zodat het bord altijd de huidige status weergeeft zonder handmatige vernieuwingen.
GitHub OAuth-inloggen
Teamleden loggen in met hun bestaande GitHub-accounts, waardoor de noodzaak wegvalt om een aparte set inloggegevens te beheren voor de projecttool.
Minimalistisch design
Kaneo levert alleen de functies die teams daadwerkelijk gebruiken — projecten, taken en borden — zonder de configuratiecomplexiteit van bedrijfsmatige alternatieven.
Waarom Kaneo op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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