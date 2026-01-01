Kaneo is een zelfgehoste projectmanagementapplicatie die zich richt op het bieden van wat teams nodig hebben zonder onnodige complexiteit. Het organiseert werk via projecten, taken en kanbanborden, met realtime samenwerking via WebSocket-verbindingen zodat teamleden updates zien zonder de pagina te verversen.

In tegenstelling tot enterprise projectmanagementtools die lagen van zelden gebruikte functies toevoegen, is Kaneo gebouwd rond een minimale interface. Het integreert met GitHub-repositories om codewijzigingen te koppelen aan projecttaken, en ondersteunt GitHub OAuth zodat teams kunnen authenticeren met bestaande ontwikkelaarsaccounts. Alle projectgegevens worden opgeslagen in een PostgreSQL-database op je eigen infrastructuur.