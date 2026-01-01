Implementeer OmniRoute met een één-klik installatie.
Zelfgehoste AI-gateway die elke LLM routeert via één OpenAI-compatibel eindpunt met slimme terugval en tokencompressie.
Kies een VPS-plan voor OmniRoute
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OmniRoute kunt bouwen
OmniRoute is een zelf-gehoste AI-gateway die meer dan 230 modelaanbieders verenigt achter één enkel OpenAI-compatibel eindpunt. Richt Claude Code, Codex, Cursor, Cline of Copilot op één URL en OmniRoute routeert elke aanvraag naar het best beschikbare model — inclusief tientallen gratis Claude-, GPT- en Gemini-lagen — met automatische terugval wanneer een aanbieder faalt of een limiet bereikt.
De gestapelde RTK- en Caveman-compressie snoeit 15–95% van de tokens voordat aanvragen je server verlaten, wat kosten en latentie verlaagt, terwijl MCP-, A2A- en multimodale API's geavanceerde workflows draaiende houden. OmniRoute draaien op je eigen VPS betekent dat je API-sleutels, routeringsregels en gebruiksgegevens onder jouw controle blijven in plaats van bij een gehoste proxy.
Belangrijkste kenmerken van OmniRoute
Eén geünificeerd eindpunt
Bied één enkele OpenAI-compatibele API aan en verbind Claude Code, Codex, Cursor, Cline of Copilot zonder configuratie per tool.
231+ aanbieders
Routeer verzoeken via meer dan 231 modelproviders, waaronder 50+ gratis Claude-, GPT- en Gemini-lagen.
Slimme automatische terugval
Automatisch opnieuw proberen bij een andere provider wanneer deze faalt, ratelimieten bereikt of een fout retourneert, zodat je agents blijven draaien.
Tokencompressie
Stacked RTK en Caveman compressie vermindert 15–95% van de tokens per aanvraag om kosten te verlagen en antwoorden te versnellen.
MCP en multimodaal
Ingebouwde MCP-, A2A- en multimodale API's laten je OmniRoute integreren in agenttools en beeld- of audioworkflows.
Waarom OmniRoute op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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