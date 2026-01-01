OmniRoute is een zelf-gehoste AI-gateway die meer dan 230 modelaanbieders verenigt achter één enkel OpenAI-compatibel eindpunt. Richt Claude Code, Codex, Cursor, Cline of Copilot op één URL en OmniRoute routeert elke aanvraag naar het best beschikbare model — inclusief tientallen gratis Claude-, GPT- en Gemini-lagen — met automatische terugval wanneer een aanbieder faalt of een limiet bereikt.

De gestapelde RTK- en Caveman-compressie snoeit 15–95% van de tokens voordat aanvragen je server verlaten, wat kosten en latentie verlaagt, terwijl MCP-, A2A- en multimodale API's geavanceerde workflows draaiende houden. OmniRoute draaien op je eigen VPS betekent dat je API-sleutels, routeringsregels en gebruiksgegevens onder jouw controle blijven in plaats van bij een gehoste proxy.