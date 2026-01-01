Screego is een open-source schermdeelserver die teams in staat stelt op afstand samen te werken zonder gevoelige scherminhoud via een SaaS van derden te routeren. Het gebruikt WebRTC voor streaming met lage latentie en bundelt een TURN-relayserver, zodat verbindingen tot stand komen via restrictieve bedrijfsfirewalls en symmetrische NAT — waardoor de meest voorkomende oorzaak van mislukte schermdeling in andere tools wordt weggenomen.

Screego implementeren op je eigen VPS geeft je een permanent schermdeel-eindpunt onder jouw volledige controle. Geen limieten voor vergadercapaciteit, geen abonnementskosten per host, en geen toegang van derden tot de gedeelde inhoud. Deelnemers melden zich aan via elke moderne browser zonder dat plug-ins of downloads nodig zijn.