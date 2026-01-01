Implementeer Screego met één-klik-installatie.
Zelfgehoste schermdeelserver met een ingebouwde TURN-relay voor betrouwbare WebRTC-verbindingen via elke firewall.
Kies een VPS-plan voor Screego
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Screego kunt bouwen
Screego is een open-source schermdeelserver die teams in staat stelt op afstand samen te werken zonder gevoelige scherminhoud via een SaaS van derden te routeren. Het gebruikt WebRTC voor streaming met lage latentie en bundelt een TURN-relayserver, zodat verbindingen tot stand komen via restrictieve bedrijfsfirewalls en symmetrische NAT — waardoor de meest voorkomende oorzaak van mislukte schermdeling in andere tools wordt weggenomen.
Screego implementeren op je eigen VPS geeft je een permanent schermdeel-eindpunt onder jouw volledige controle. Geen limieten voor vergadercapaciteit, geen abonnementskosten per host, en geen toegang van derden tot de gedeelde inhoud. Deelnemers melden zich aan via elke moderne browser zonder dat plug-ins of downloads nodig zijn.
Belangrijkste kenmerken van Screego
Ingebouwd TURN-relais
Screego bundelt een TURN/STUN-server zodat WebRTC-verbindingen slagen via bedrijfsfirewalls en symmetrische NAT zonder dat een externe relayservice nodig is.
Deelname zonder plug-in
Kijkers betreden kamers via een gedeelde link in elke moderne browser — geen extensie, clientdownload of accountregistratie vereist.
Meerdere gelijktijdige kamers
Draai een willekeurig aantal onafhankelijke schermdeelsessies tegelijkertijd, elk met zijn eigen uitnodigingslink en geïsoleerde stream.
Geen capaciteitslimieten
Host een onbeperkt aantal sessies met een onbeperkt aantal deelnemers — de capaciteit wordt bepaald door je VPS-bronnen, niet door een prijscategorie.
Prometheus-metrieken
Stel een /metrics-eindpunt beschikbaar voor Prometheus-scraping om actieve kamers, TURN-verbindingen en relay-bandbreedte na verloop van tijd bij te houden.
Waarom Screego op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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